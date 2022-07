Superligaen i spændetrøje

- Det er urimeligt og uretfærdigt, at Superligaen er den eneste sportsrettighed på det danske marked, som er underlagt en række restriktioner, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen

Superligaen er havnet i en alvorlig spændetrøje, som har vist sig at være så godt som umulig at vriste sig fri af.

Siden 2007 har salget af rettighederne til de bedste danske fodboldrækker været underlagt en række restriktioner, som har betydet, at Superligaen taber terræn til konkurrenterne.

Restriktionerne kom, fordi TV3 og TV 2 gik sammen om en ny sportskanal for 15 år siden.

Men det samarbejde holdt kun i fem år, så blev TV 2 købt ud af samarbejdet af TV3.

Superligaen befinder sig i lidt af en spændetrøje, fordi rettighederne om den danske liga er forbundet med en række restriktioner. Foto: Ernst van Norde.

Samtidig har hele konkurrencesituationen ændret sig markant på rettighedsmarkedet, hvor streamingen har overtaget kontrollen.

Superligaen er pålagt en række restriktioner. Blandt andet må rettighederne ikke sælges til kun én tv-udbyder.

Første- og andetvalget i hver spillerunde i Superligaen skal også vises på hver sin tv-station.

De mange restriktioner er noget, der i den grad bekymrer Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, fordi Superligaen mister markedsandele og taber pusten til de store – Champions League og Premier League.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, er frustreret over, at salget af rettighederne til dansk fodbold er pålagt en række restriktioner. Foto: Annika Byrde.

Bagfra presses de af rettighederne til blandt andet Formel 1 og fodboldlandsholdet.

- For os giver det slet ikke mening, at rettighederne til dansk fodbold er den eneste sportsrettighed, der er underlagt restriktioner på det danske marked.

- Rettighederne til alt anden sport i Danmark bliver solgt helt uden forbehold.

- Vi er tvunget til indgå aftale med to udbydere. Og det er problematisk for os og svækker os i en konkurrencesituation.

- Lige nu udgør dansk fodbold blot fire procent af indholdsprisen, som forbrugeren betaler for en kanal- eller streamingpakke med sport, siger Claus Thomsen

Divisionsforeningen har på vegne af klubberne i flere år kæmpet for at få reglerne lavet om, så konkurrencen om tv-stationernes investeringslyst sker på lige vilkår.

- Vi er glade for, at myndighederne lytter til os og tager problemstillingen alvorligt. Vi drømmer om samme vilkår som alle andre.

- Men jeg har slet ingen forventninger til, at man ændrer på de nuværende regler, fastslår Claus Thomsen, der føler sig overbevist om, at Superligaen i dag ikke får den andel af rettighedsmarkedet, som man er berettiget til.

Lige nu udgør dansk fodbold blot fire procent af indholdsprisen som forbrugerne betaler for en kanal- eller streaming pakke med sport. Foto: Lars Poulsen.

Om der sker ændringer, er tvivlsomt, men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ser nu nærmere på Divisionsforeningens bekymring i et stærkt konkurrencepræget marked.

- Vi arbejder på at give Divisionsforeningen et svar inden nytår, om vi vil ændre på de restriktioner, som er indført i forhold til udbudsreglerne, siger Søren Bo Rasmussen, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

- Superligaen har en særlig rolle hos forbrugerne, fordi den er meget populær. Derfor er den pålagt en række udbudsregler, som vi i øvrigt også ser det for ligaerne i Tyskland, Frankrig og Spanien, tilføjer Søren Bo Rasmussen, der forklarer, hvad de største bekymringer handler om i forhold til kun at sælge rettighederne til én udbyder.

- Vores største bekymring i forhold til at ophæve restriktionerne er, om prisen for produktet vil stige kraftigt til forbrugerne, hvis kun én rettighedshaver sidder på Superligaen.

Konkurrencemyndighederne er bekymret for, at prisen for Superligaen vil stige markant, hvis kun én udbyder sidder på rettighederne. Foto: René Schütze.

- Historien har i hvert fald vist os, at monopoler sjældent skaber noget godt for forbrugerne.

- I Premier League har vi som eksempel oplevet meget store prisstigninger de senere år. Den slags stigninger vil vi gerne undgå i Danmark, pointerer Søren Bo Rasmussen.

Claus Thomsen er dybt forundret over, at konkurrencemyndighederne bruger den slags argumenter.

- Vi forstår, at myndighederne er bekymret for, at prisen tredobles, hvis ikke der er restriktioner.

- Men der er simpelthen ingen analytisk belæg for den bekymring.

- Det er det rene vås. Vi forventer slet ikke, at prisen bliver påvirket, hvis rettighederne kun sælges til én udbyder, fastslår Claus Thomsen.

Superligaen er populær blandt de danske fodboldfans. Konkurrencemyndighederne overvejer lige nu om man skal ophæve nogle af de restriktioner, der er forbundet med at købe rettighederne til Superligaen. Foto: Lars Poulsen.

Rettighederne for Superligaen må først udbydes fra 1. januar 2023. Aktuelt er det NENT og Discovery, der deler rettighederne.

TV 3-kanalerne viser fire kampe (første-, tredje-, fjerde- og sjettevalget), mens Discovery viser de to sidste kampe.

Den nye tv-aftale skal træde i kraft 1. juli 2024.