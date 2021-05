Superligaen koger: Vild sommer i vente

- Der kommer til at ske massive udskiftninger i spillertrupperne i både FC Midtjylland, Brøndby, FCK og til dels AGF i løbet af sommeren, vurderer Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting

Det bliver en fuldstændig vanvittig og vild sommer, vi har i vente i Superligaen!

Det forudser Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting på tærsklen til det transfervindue, der åbner allerede om én måned.

- Jeg tror, der bliver travlt i de danske topklubber. Det gælder både i FCM, Brøndby, FCK og til dels AGF.

- Der kommer massive udskiftninger i spillertrupperne i de største danske klubber, vurderer Stig Tøfting og slår fast:

- Superligaen er ikke en liga, man som udlænding eller dansker kommer til for at blive resten af karrieren. Det vil altid være en mellemstation på vejen til en bedre liga for alle spillere.

- Den præmis gælder for alle, der lægger vejen forbi Superligaen. Og lige netop den her sommer forventer jeg, der kommer til at ske store ting, fastslår han.

FCM-spillerne jubler her efter føringsmålet mod Brøndby. Når sæsonen er slut kan halvdelen af truppen være væk. Foto: Lars Poulsen.

Halvt hold ryger

Når Stig Tøfting dykker ned i de enkelte klubber, går forudsigelsen i FC Midtjylland på, at et halvt hold kan forsvinde.

- Evander, Kaba, Cajuste, Onyeka, Scholz, Sviatchenko kan alle blive solgt i sommerens vindue. Og så skal vi ikke glemme Jesper Hansen, der også skal væk. Han kan havne i AGF eller Brøndby, påpeger Stig Tøfting, der retter blikket mod Vestegnen, hvor mange profiler også snart kan være fortid.

- De mest interessante spørgsmål er jo, om både Maxsø, Lindstrøm, Uhre og Frendrup bliver solgt.

- Læg dertil Schwäbe, Jung, Hermansson og Vigen, der har kontraktudløb. Brøndby kan stå i en situation, hvor et nyt hold skal bygges op, bemærker han.

Hjörtur Hermansson, Marvin Schwäbe og Anthony Jung kan alle være væk fra Brøndby efter sæsonen. Alle står med kontraktudløb. Foto: Jens Dresling.

Kæmpe udrensning i FCK

Det kommer heller ikke til at gå stille for sig, efter Peter Christiansen er blevet sportsdirektør i FCK.

- Biel, Bartolec, Varela, Lüftner, Thomsen, Ovideo, Zanka, Bundu, Oikonomou og én af keeperne skal formentlig også væk

- Der bliver massiv udskiftning i spillertruppen i FCK denne sommer, pointerer Stig Tøfting.

Mathias Zanka Jørgensen skal tilbage til Fenerbahce, når lejeaftalen udløber efter sæsonen. Mange skal væk fra FCK. Et helt hold kan forsvinde fra klubben. Foto: Lars Poulsen.

I AGF ryger Casper Høyer til Sparta Prag, mens der kommer til at ske andre udskiftninger.

- Patrick Mortensen håber på et sidste udlandseventyr. Det skal være nu, hvis den drøm skal realiseres, vurderer Stig Tøfting.

Det kan sagtens blive denne sommer, hvor Brian Priske skal prøve større udfordringer i udlandet, mener Stig Tøfting. Foto: Jens Dresling.

Priske skal prøve nyt

Stig Tøfting er også af den overbevisning, at det sagtens kan blive til sommer, Brian Priske smutter fra FC Midtjylland for at prøve en udfordring på et højere, sportsligt niveau.

- To gange har FCM afvist belgiske klubber, der ville hente Brian Priske. Det sker ikke for tredje gang.

- Hvis Priske vinder guld med FCM, har han vundet to gange guld og bragt dem i Champions League. Derfor vil det slet ikke være overraskende for mig, hvis tidspunkt er denne sommer, hvis han ønsker en ny og større udfordring ude i fodbold-Europa, siger Stig Tøfting.

Ugens optur: Brøndby IF!

Det var en stærk og solid præstation, der lå til grund for sejren over FC Midtjylland. Brøndby leverede en flot indsats, og nu er de for alvor inde i guldkampen igen.

Ugens nedtur: Lyngby!

De endte med at ryge ud til et hold, der allerede er nede. Det er fint nok man vil spille romantisk fodbold, men man må også kigge på sit materiale og spørge sig selv: Kan vi det altid. Der skal jo skabes resultater.