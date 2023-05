Superligaen med kæmpe trumf

Onsdag i denne uge er fristen, hvor interesserede rettighedshavere skal aflevere bud på, hvad de vil betale for at sende Superligaen og 1. division fra 1. juli næste år.

Og her på falderebet til forhandlingerne skydes i gang, står Superliga-klubbernes organisation, Divisionsforeningen, med en ekstra trumf i ærmet, når der skal forhandles pris og længe på en ny tv-aftale.

Næsten 10.000 tilskuere i snit til kampene i Superligaen. Hjemme foran fladskærmene er der også flere, der følger med i kampene i forhold til sidste år. Foto: Kenneth Meyer

For det viser sig rent faktisk, at det ikke kun er på stadion, at interessen er stærkt stigende for at følge med i Superligaen fra tætteste hold. Her balancerer man lige nu omkring den magiske grænse på 10.000 tilskuere i snit til kampene.

Interessen hos Superliga-elskere for at tænde fladskærmen, når de seks kampe spilles, har også været opadgående det seneste år.

Det viser en opgørelse, som Ekstra Bladet har lavet, når man sammenligner de første 27 spillerunder fra sidste sæson med denne sæson.

FCK og Brøndby samlede fulde huse i Parken for nylig. Interessen for at følge med på tv er også skudt i vejret den seneste sæson. Foto: Kenneth Meyer

- Faktisk kan vi glæde os over en stigning i seertallene på 6,43 procent i denne sæson. Det er en særdeles positiv udvikling, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.

For ham er det dog ikke en overraskende udvikling.

- Der er en klar sammenhæng, når flere er på stadion, så er det også befordrende for seertallene. De to ting følges ad.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, har en forventning om, at man får flere penge ud af en ny tv-aftale, hvor der onsdag skal placeres bud fra mulige købere. Det er Viaplay og TV 2, der er favoritter til at sikre sig rettighederne. Foto: Annika Byrde

- Vi oplever jo en tendens, der viser, at hvis man ser Superliga på tv, skal man før eller siden også opleve det live på stadion, uddyber Claus Thomsen.

Den positive udvikling for Superligaen både på stadion og i seertallene sætter forventningerne i vejret til en endnu bedre tv-aftale hos divisionsforeningens direktør.

- Min klare vurdering er, at vores rettigheder mediemæssigt har en større værdi i dag i forhold til 2018, da vi senest solgte rettighederne.

FC København har oplevet eksplosiv udvikling i tilskuerinteressen på stadion. De mange på stadion svækker ikke interessen for dem, der følger med foran fladskærmen. Foto: Kenneth Meyer

- Den vurdering understøttes af alle de tal, vi kan fremlægge for udviklingen de senere år.

- Superligaen og dansk fodbold er inde i en forrygende udvikling, pointerer Claus Thomsen, der ikke vil stresse fremtidige samarbejdspartnere, når forhandlingerne om ny tv-aftale begynder lige om lidt.

- Vi har ingen slutdato på de forhandlinger, vi snart skyder i gang. Vi kommer til at bruge den nødvendige tid på at lande den bedste aftale for dansk fodbold, fordi vi ikke er under tidspres, pointerer Claus Thomsen.

Den nuværende tv-aftale har en samlet værdi på mere end 1,2 milliarder kroner i den sidste periode af aftalens løbetid fra 2021-2024.

Det sidste år af den aftale træder i kraft fra sommeren 2023 og gælder til 30. juni 2024. Den har en samlet værdi på 470 mio. kr., som Viaplay, Discovery og DR betaler for henholdsvis tv- og radiorettighederne.

AGF trækker mange tilskuere til Aarhus. Der er også stor interesse for klubbens kampe på tv, uanset om det er Viaplay eller Discovery, der viser dem. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hos Viaplay, der har siddet på Superliga-rettighederne siden 1998, ønsker man ikke at udtale sig om den positive udvikling i seertallene det seneste år.

- Det er en kendt sag, at der i øjeblikket er udbud ude omkring rettighederne til dansk fodbold fra 2024. I respekt for den proces har vi ingen kommentarer, siger Kim Mikkelsen, sportschef hos Viaplay.

