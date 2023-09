Superligaen med store forandringer

Divisionsforeningen indgår samarbejde med DMC Production om at producere kampene fra de fire bedste fodboldrækker og pokalturneringen - derved skal TV 2 og Viaplay ikke stå for produktionen fra næste sommer

Når TV 2 og Viaplay fra næste sommer overtager rettighederne de kommende seks år, viser de to tv-stationer tre kampe hver fra Superligaen, men de kommer til gengæld ikke selv til at stå for produktionen af kampene.

Det bekræfter Divisionsforeningen nu i en officiel meddelelse.

Hidtil har både Discovery og Viaplay selv produceret kampene. Og derved sat deres helt eget præg på, hvordan produktionen skal forløbe.

Sådan bliver det ikke i fremtiden.

FCK skal nok indstille sig på at skifte mellem Viaplay og TV 2, når de overtager rettighederne fra 2024. Foto: Jens Dresling

Rettighedshaverne får således ikke direkte indflydelse på de billeder, der ryger hjem på fladskærmene fra kamptransmissionen i Superligaen.

For Ekstra Bladets læsere er det ikke nyt. Allerede for flere uger siden kunne vi fortælle, at Divisionsforeningen havde oprettet et produktionsselskab, Matchday Production.

Sender et markant signal

Divisionsforeningen har etableret det nye produktionsselskab med DMC Production, så de i fremtiden står for produktionen fra alle kampene. Derved får man en mere ensartet produktion fra kampene i landets bedste fodboldrække.

Det nye selskab skal prodcere fra Superligaen og de tre rækker under den bedste liga plus fra pokalturneringen.

Det er en markant signal, der sendes med den ændring.

Brøndby fans med pyro. Det får vi ikke at se med den nye produktion fra 2024. Claus Thomsen understreger i øvrigt, at det heller ikke vises i dag, fordi det ikke er en del af kampdækningen. Foto: Lars Poulsen.

- I kampdækningen bliver der ikke vist politiske budskaber fra tribunen, baneløbere, pyroteknik eller andre begivenheder, der ikke er direkte kamprelateret.

- Lad mig understrege, at rettighedshaverne stadig får adgang til at sætte deres kreative præg på produktionerne, forklarer Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.

Begrænser ikke redaktion frihed

Han uddyber:

- Det har hidtil i aftalerne ikke været tilladt at vise politiske budskaber fra kampafviklingen. Ligesom baneløbere og pyroteknik heller ikke har været en del af kampafviklingen til tv-seerne.

- Når det er sagt, kommer vi ikke til at begrænse den redaktionelle frihed for rettighedshaverne.

- Formålet er ikke at opnå mere kontrol med, hvad der vises fra stadion. Det har hele tiden været reguleret i aftalerne med rettighedshaverne, at der i selve kampproduktionen skal være fokus på det sportslige, siger Claus Thomsen og understreger:

Kritiske røster mod formand Jan Bech. Det bliver ikke den slags, vi kommer til at se under kampene fra Superligaen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- TV 2 og Viaplay vil stadig have mulighed for med eget kamera at vise kontroversielle budskaber før og efter kampen i deres optakt eller nedtakt. Det kommer bare ikke til at indgå i kampproduktionen, pointerer han.

Det betyder blandt andet, at hvis Viaplay eller TV 2 vil vise et kontroversielt indslag om Brøndby-fansenes protester mod GFH-ejerskabet og mod formand Jan Bech, så kan de gøre det med egne kameraer før og efter kampene.

Opretter center i København

Den nye beslutning betyder, at alle kampene skal produceres fra et nyt produktionscenter i København, hvor tv-signalet færdigredigeres, inden det lander hjemme i stuerne hos danskerne.

VAR-teamet kommer også til at holde til i det nye produktionscenter.

Den slags bliver ikke vist på tv i forbindelse med kampdækningen i fremtiden. Foto: Kenneth Meyer.

Det er markant anderledes i forhold til i dag, hvor hver enkelt kamp produceres på stadion med en OB-vogn og alt teknisk personale.

Nu skal kampene i stedet sendes via fiberforbindelse fra stadion til det centrale produktionscenter. Og det tiltag betyder, at kun kamerafolk skal være på stadion. Producere, teknikere og grafikere skal opholde sig i det nye produktionscenter.

DMC Production har netop etableret et tilsvarende produktionscenter i Oslo, hvor man vil bruge erfaringerne i Superligaen.

