Superligaen risikerer nedsmeltning

Superligaen bløder!

Og den blødning skal snart standes, hvis det ikke skal have alvorlige konsekvenser for fremtiden i toppen af dansk fodbold.

Situationen er både kritisk og alvorlig. Derfor kræver Divisionsforeningen, at der skal vished for, hvornår tilstandene igen er normale, så de danske stadions kan fyldes op på kampdage.

- Det er meget problematisk i flere klubber, fordi de ikke ved, hvad de har at sælge til mulige sponsorer. Nysalg af sponsorater er nærmest stoppet, mens gensalget også er gået i stå mange steder. De vil måske gerne støtte klubberne, men de vil jo også gerne vide, hvad de får for pengene. Og det er svært at svare på lige nu.

- Derfor er det en stor usikkerhed, der præger klubberne lige nu, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ekstra Bladet.

På trods af, at Brøndby, Horsens og Lyngby fik lov at lukke flere tilskuere ind i en forsøgsordning, så endte de tre kampe samlet med at koste de tre klubber to millioner kroner.

Det var besynderligt at se for nylig i Brøndby, hvor der måtte lukkes 3000 ind til kampen i et forsøgsordning. Men alle tilskuerne skulle have to meters afstand til hinanden. Foto: Lars Poulsen.

Koster mere end én mio. kr. pr kamp

Divisionsforeningen har nu fremlagt en plan, der hurtigst muligt – fra 8. juli – skal sikre flere tilskuere på stadion. Afstandskravet skal reduceres fra to til en meter, så der kan lukkes endnu flere tilskuere ind til kampene. Det skal stadig foregå under kontrollerede former, hvor samtlige tilskuere skal registreres, så man hurtigt kan opfange smittespredning.

For klubber som Brøndby og FC København handler de manglende tilskuere på stadion om mistede indtægter i niveauet 1,2-1,5 millioner kroner pr. hjemmekamp. For en klub som AGF er der formentlig også tale om et millionbeløb i mistede indtægter ikke mindst med tanke på den aktuelle sportslige succes.

Lars Seier Christensen (bagest i midten) og Bo Rygaard (t.h) på plads til en af FCKs kampe i Parken med få tilskuere. Det koster FCK i niveauet 1,5 mio. kr. pr. hjemmekamp uden tilskuere. Foto: Lars Poulsen.

Vil lide skade i flere år

- Hvis vi ikke får lov at få flere tilskuere på stadion snarest, vil dansk fodbold lide skade flere år frem i tiden.

- Vi skal meget hurtigt op i kapacitet på de danske fodboldstadions. Vi håber og tror, at vi kan lukke alle ind fra starten af den nye sæson. Det er meget afgørende for, at klubberne ikke lider mere skade, påpeger Claus Thomsen.

Britt Bager, der er idrætsordfører for Venstre, siger i en kommentar, at hun ikke på nuværende tidspunkt vil tage stilling til om der skal åbnes helt op for tilskuere til den nye sæson.

- Jeg synes, vi skal tage det i to etaper. Vi er enige i, at der skal give adgang til flere tilskuere fra 8. juli. Men jeg kan ikke forudsige, hvad der sker i forhold til smitten. Derfor må vi tage stilling til det, når superligasæsonen er slut, fastslår hun.

