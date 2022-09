Klubberne ude i Europa ser ofte mod Superligaen, hvor de er klar til at lægge store summer for spillerne

Millionerne vælter ind i Superligaen.

For Superligaen sælger sig dyrt.

Det er konklusionen efter endnu et transfervindue, hvor der er solgt spillere for store summer fra de danske klubber.

FC Midtjylland slog ikke rekorden fra Alexander Sørloth-salget for et par år siden, men der var stor glæde på Heden efter Raphael Onyedika blev solgt for en sum i omegnen af 75 mio. kr.

Det er, hvad man kalder godt købmandsskab, fordi nigerianeren reelt kun har markeret sig gennem én sæson i Superligaen, før han blev solgt. For lidt over ét år siden kom han retur til FC Midtjylland efter et lejeophold i Fredericia.

Salget af Pep Biel kan ramme samme niveau. FC København er garanteret 45 mio. kr., men vinder Olympiakos mesterskabet, kommer i Champions League og Biel leverer varen, så klinger kasseapparatet i Parken over det salg, selv om det kan forekomme lidt mærkeligt med udsigten til Champions League-gruppespillet.

Værd at bemærke er også, at sidste sæsons bronzevindere - Silkeborg - er begyndt at få pæne beløb i kassen, når de sælger spillere.

I AGF har de hen over sommeren haft svært ved at få armene ned. Rekordslaget af Albert Grønbæk var et signal om, at der også befinder sig attraktive spillere i AGF.

Her er oversigten over sommerens ti dyreste salg i Superligaen:

Superligaens største sommersalg 1 Raphael Onyedika, Club Brugge Milan var på banen, men trak sig til sidst, da prisen blev skruet voldsomt i vejret. Midtbanespilleren, der er udviklet i egen baggård, er en særlig succeshistorie. Han vendte sidste sommer tilbage efter et lejeophold i Fredericia. I sæsonen viste han et enormt potentiale. Så stort, at de belgiske mestre smed en gigantisk sum. Pris: 75 mio. kr. 2 Simon Adingra, Brighton Det var i starten af transfervinduet, at han blev solgt til Brighton for en kæmpe sum. 12 mål i 40 kampe på halvanden sæson i Superligaen var det, der skulle til. Det var udelukkende potentiale Premier League klubben investerede i hos det 20-årige stortalent, der allerede er sendt på leje til Belgien. Pris: 52 mio. kr. 3 Pep Biel, Olympiakos Det er et overraskende salg fra mestrene på tærsklen til Champions League-gruppespillet. Det er holdets største kreative profil, der bliver solgt. Med udsigten til en gevinst, der kan stige til 75 mio. kr., valgte Peter Christiansen at slå til nu. Det mest overraskende er, at han ikke er blevet erstattet. Pris: 45 mio. kr. 4 Jens Stage, Werder Bremen Han blev sommerens første store salg fra mestrene. Da Bundesliga-oprykkerne bød 45 mio. kr., med mulighed for at prisen kan stige til 60, slog FCK til. Det lå også i kortene, at han skulle have løbepas efter tre sæsoner i FCK. Pris: 45 mio. kr. 5 Albert Grønbæk, Bodø Glimt Det er roligt, hvad man kan kalde for et imponerende salg. Den 21-årige midtbanespiller var tilsyneladende ikke en af dem Uwe Rösler satte først på holdkortet, så da de norske mestre meldte sig på banen, slog AGF straks til. Der er tale om det største salg i klubbens historie. Pris: 25 mio. kr. 6 Nicolai Vallys, Brøndby Allerede inden Brøndby bekræftede købet, havde Silkeborg foretaget en opjustering med hele 20 mio. kr. Det er en storslået handel for flagskibet fra Søhøjlandet. Nu venter der et plus på 60-70 mio. kr. for året. Det sportslige regnskab må dog ventes at gå i minus. Pris: 22,5 mio. kr. 7 Rasmus Carstensen, Genk I sidste sæson markerede han sig som en af Superligaens bedste på positionen som højre back. Der har været stor interesse for det store talent. Salget fik også Silkeborg til at opjustere med 20 mio. kr., da det blev bekræftet. Pris: 22,5 mio. kr. 8 William Bøving, Sturm Graz Endnu et af FC Københavns egne talenter blev skudt afsted, inden han for alvor nåede at brænde Superligaen af. Han havde svært ved at overbevise Jess Thorup om mere spilletid på kontoen. Og da der kom et bud, var beslutningen ikke svær. Han går nu i fodsporet på Rasmus Højlund, der røg videre fra Sturm Graz efter et halvt år for 125 mio. kr. Pris: 19 mio. kr. 9 Luca Pfeiffer, Stuttgart Han blev aldrig den store succes på Heden. Sølle ét mål nåede han at score i de 11 kampe, han fik for FC Midtjylland. Nu er han tilbage i hjemlandet og det var et fornemt salg af midtjyderne. Han har helt sikkert blevet solgt på den lejeaftale, han havde med Darmstadt i sidste sæson, hvor han scorede 17 mål i 32 kampe. Pris: 15 mio. kr. 10 Andreas Bruus, Troyes Det lå længe i luften, at han skulle videre. Med blot ét år igen af kontrakten fik Brøndby den maksimale pris for den tidligere angriber, der samtidig fik drømmen om et skifte opfyldt til en af de fem største ligaer. Nu skal han bevise, han er pengene værd. Pris: 11 mio. kr. Vis mere Vis mindre

