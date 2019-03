Superligaen skifter navn: Her er den nye sponsor

3F er blevet præsenteret som ny hoved- og navnesponsor for Superligaen, så landets bedste række nu kommer til at hedde 3F Superligaen.

Onsdag eftermiddag blev sløret løftet for den nye medspiller på navne-fronten, og det bliver fagforeningen, der allerede er sponsor for kvindeligaen.

Superligaen har været uden hovedsponsor siden 2018, hvor aftalen med Alka udløb efter et treårigt parløb.

Sponsoratet træder i kraft med det samme og løber frem til sommeren 2023. Men først fra starten af den kommende sæson skifter Danmarks bedste fodboldrække altså navn.

Superligaens direktør, Claus Thomsen, ser store perspektiver i det nye samarbejde.

- Vi er stolte over at kunne præsentere 3F som ny hovedsponsor for Superligaen. Danmarks største fagforening er en perfekt partner for Danmarks største sportsturnering.

- Det er et unikt samarbejde, vi tager hul på, hvor 3F bidrager til at øge stemningen på stadion ved at få endnu flere fans på lægterne, siger han i en pressemeddelelse.

Medlemmer af fagforeningen kan se frem til en særlig fordel ved aftalen. Det fortæller 3F's forbundsformand, Per Christensen.

- Når vi i 3F indgår en stor sponsoraftale, så er det fordi, den kommer medlemmer til gode.

- Fra næste sæson kan alle medlemmer af 3F derfor hente en billet til alle de kampe, de har lyst til samt købe en ledsagerbillet med rabat. Det eneste, de selv skal betale for, er den varme pølse og drikkevarerne, siger han.

Ekstra Bladet kunne allerede i august afsløre, at Divisionsforeningen jagt på en ny hovedsponsor meget vel kunne ende ud i en aftale med 3F.

Dengang var oplysningerne fra flere af hinanden uafhængige kilder, at Fagligt Fælles Forbund, som organisationen også kendes under, var favorit til at indtage positionen.

Der foreligger endnu ingen oplysninger på de økonomiske rammer i det nye partnerskab, hvorfor man kun kan gisne om, hvorvidt det er blevet en mere gunstig aftale for Divisionsforeningen sammenlignet med tidligere aftaler.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betalte Alka 12 millioner kroner årligt for at være hovedsponsor.

Tidligere har Superligaen også gået under navnet SAS Ligaen, Faxe Kondi Ligaen og Coca Cola-ligaen.

