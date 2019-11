Superligaens målrekord smadret

Tilskuere og tv-seere fik sig en på opleveren i 16. spillerunde af Superligaen.

Her væltede målene ind i sådan en grad, at den hidtidige rekord for flest mål i en enkelt spillerunde eftertrykkeligt blev slået.

30 mål hed den nemlig, og den er faktisk opnået i alt fire gange - 2. spillerunde i 1997/98, 27. spillerunde i 2012/13, 8. spillerunde i 2017/18 samt 32. spillerunde i samme sæson. Men den blev altså slået, efter at de syv opgør i denne spillerunde resulterede i hele 34 mål.

Især kampene Lyngby-OB (4-3), AGF-SønderjyskE (4-2) og FC Midtjylland-FC København (4-1) skæppede godt i kassen, men også det faktum, at alle hold kom på scoringslisten, havde noget at sige.

Selv om der er tale om en rekord i antallet af scorede mål, så er gennemsnittet dog ikke det bedste nogensinde. For i 1997/98-sæsonen var der nemlig kun seks opgør i en spillerunde. Dermed blev der score 5 mål pr. kamp dengang mod 4,86 i denne.

Faktisk er det heller ikke rekord, hvis man taler scoringsgennemsnit.

Den skal vi nemlig helt tilbage til den blot 3. sæson af Superligaen for at finde. Her var der festfyrværkeri i 32. og sidste spillerunde.

Fire kampe var der blot dengang, da sæsonen var delt op i en efterårssæson med nedrykning og en forårssæson med mesterskabskamp, men det blev alligevel til imponerende 26 mål, hvilket giver et scoringsgennemsnit på 6,5 mål pr. kamp.

To kampe bød på hver ti scoringer. AGF-Lyngby 3-7 og FC København-AaB 4-6. I netop de kampe blev to spillere noteret for hattrick: Lyngbys Henrik Jørgensen og AaB's Peter Rasmussen.

Også FC Midtjylland bdirog til rekorden. Foto: Jens Dresling

16. spillerunde 2019/20 Randers-AaB 3-3

Horsens-Silkeborg 2-1

Hobro-FC Nordsjælland 2-2

AGF-SønderjyskE 4-2

Lyngby-OB 4-3

Brøndby-Esbjerg 2-1

FC Midtjylland-FC København 4-1 I alt: 34 mål



