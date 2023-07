Superligaens største original

Du får, hvad du ser og hører!

Peter Lassen, sportschef i for Hvidovre, bliver med garanti en berigelse for Superligaen.

For han er en af de store ’originaler’, som vi husker fra tiden, hvor det var Christian Andersen og Flemming Østergaard, der satte dagsordenen.

Peter Lassen har utrolig mange opgaver i Hvidovre. Han er en slags blæksprutte. Foto: Linda Johansen.

Peter Lassen er en mand helt uden filter, en ener, som du slet ikke ser i moderne topfodbold anno 2023, hvor alt er strømlinet og udtalelserne er godkendt af presseafdelingen, inden de sendes ud.

Peter Lassen er sgu sin egen. Og han er umulig at kopiere.

En kaospilot, en blæksprutte, et energibundt med enorm andel i Hvidovres oprykning til Superligaen, der bliver det første gensyn i 26 år.

Det roder på Peter Lassens kontor. Der står tøj og merchandise. Klubben kæmper for at blive klar til Superligaen. Der er mange praktiske ting at tænke på. Foto: Linda Johansen.

- Jeg siger tingene, som de er. Alle ved, hvor de har mig. Jeg kalder en spade for en spade, som Peter Lassen siger med et stort smil på læben.

Den 56-årige tidligere angriber, der nåede 46 scoringer i 88 kampe for Hvidovre, har fået lidt flere mavemuskler, siden han førte sig frem på grønsværen som en kontant og farlig bomber i modstanderens straffesparksfelt.

Han er stadig rap i replikken og hurtig på aftrækkeren.

Lige nu ligner alt kaos på Lassens kontor på Hvidovre Stadion. Der står papkasser med tøj, og det flyder med merchandise, som ligger klar til at blive sendt ud til fans.

Alt det står Lassen for. For han er ikke kun ansat til at sælge og købe spillere til klubben.

Peter Lassen skal i gang med at sætte 4600 numre på alle sæderne på tribunen på Hvidovre Stadion. Det gør han, så dem med sæsonkort er sikret den samme plads til hver kamp. Foto: Linda Johansen.

Han trykker tøj, han bestiller bus, han bestiller mad, han nummererer de 4600 sæder på tribunen, så sæsonkortholderne ved, hvor de skal sidde. Og når der er tid, folder han servietter før kampene til sponsorernes middag.

- Ingen beder mig om at gøre alle de ting. Men jeg slapper af, når jeg går og laver de ting. Jeg bliver først stresset, hvis jeg ikke har travlt, siger Peter Lassen.

Og indtil for én måned siden var det også ham, som sponsorerne skulle tale med, når aftalerne skulle forlænges, eller der skulle findes nye partnere til at støtte klubben.

På den måde er Peter Lassens arbejdsopgaver helt uden sidestykke i Superligaen.

Peter Lassen nåede 88 kampe og scorede 46 mål for Hvidovre. Siden 2016 har han været sportschef i klubben. Foto: Linda Johansen.

- Jeg er jo sælger. Sponsorarbejdet var min lille baby. Men de kom fra bestyrelsen og sagde, de gerne ville beholde mig nogle år mere, så nu har jeg givet sponsorsalget fra mig. Og det er jeg faktisk glad for i dag.

- Jeg står nu med det overordnede ansvar for det sportslige setup. Og det er jeg vældig glad for, siger Peter Lassen i en stille stund på sit kontor på Hvidovre Stadion.

Det er ikke rigtig gået op for ham, at Hvidovre skal spille i Superligaen i den nye sæson.

- Det tror jeg faktisk først sker, når vi fredag 21. juli står på MCH Arena med 12-14.000 tilskuere på lægterne, konstaterer Peter Lassen.

Peter Lassen på vej ud på Hvidovre Stadion, der ikke har forandret sig, siden klubben senest vandt mesterskabet i 1981. Foto: Linda Johansen.

- Der er travlt og rigtig mange ting at tænke på, når man skal spille Superliga. Vi er måske fire fuldtidsansatte på en god dag, de er vel 40 i Brøndby, så er der ligesom en stor forskel, forklarer Peter Lassen.

Der har ikke været tid til ferie i år. Den er udsat på ubestemt tid. Oprykningen kom – heldigvis - på tværs. Og med den rolle Peter Lassen har i Hvidovre, kan han ikke tillade sig at være væk, når man skal forberede sig på Superligaen lige om lidt.

- Vores sponsorer tog virkelig røven på mig til vores sidste hjemmekamp i 1. division. De havde simpelthen samlet ind, fordi jeg aldrig holder ferie. Nu sender de mig og min yngste datter, Matilde, på ferie til vinter.

- Dér ramte de mig. Jeg blev virkelig berørt, siger Peter Lassen, der overvejer at tage sin datter med en tur til Orlando, Florida, når Superligaen er på vinterpause.

De slår sig på os

Peter Lassen har travlt med at finde nye spillere og sammensætte et slagkraftigt mandskab, før Hvidovre gør comeback i Superligaen 21. juli.

Men med et budget i omegnen af otte mio. kr., står Hvidovre ikke forrest i køen, når spillerne skal vælge klub.

På trods af det faktum er det altid attraktivt at få muligheden for at vise sig frem på højeste niveau.

Det mest problematiske i jagten på forstærkninger, som Peter Lassen er stødt på, handler om træningstiderne.

- Græsbanen er lige nu på Superliga-niveau, men til november og februar er den elendig. Derfor ser jeg gerne, vi får en kunstbane, siger Peter Lassen. Foto: Linda Johansen.

- Jeg er jo sælger, men må erkende, at den største udfordring har været at overtale spillere til at træne kl. 16.00.

- Det holder vi fast i. Vi går fuldtid, når vi har klaret den det første år i Superligaen næste sommer. I den kommende sæson træner vi om eftermiddagen.

- Men lige nu leger jeg lidt med et koncept, hvor dem, der kan, har mulighed for at træne ved 11-tiden, spise frokost, hvile sig og så være med til træningen kl. 16.00, siger Peter Lassen.

Han er overbevist om, at Hvidovre bliver en stor, positiv overraskelse i Superligaen, selvom de er storfavoritter til at ryge direkte ud igen.

Per Frandsen har været i Hvidovre siden 2017, hvor han har ført Hvidovre fra 2. division til Superligaen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Jeg tror, det er sværere at rykke op end at rykke ud af Superligaen, siger han.

Peter Lassens stærke tro på Hvidovres muligheder for overlevelse, handler om det koncept, cheftræner Per Frandsen praktiserer.

- Vi kommer til at skabe problemer for mange hold. Bare vent og se. Om vi står i Parken over for 33.000 tilskuere eller på et hvilket som helst andet Superliga-stadion, så ryger vi direkte i struben på dem. Vi kan ikke spille anderledes.

Per Frandsen får store roser for den måde, han spiller på. Sportschef Peter Lassen er overbevist om, at mange modstandere får problemer mod Hvidovre. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Vi spiller lidt kaosfodbold med højt pres og hurtigt spil langs jorden. Per Frandsen (Hvidovres træner) og hans assistent, Christian Grønbæk, har en kæmpe andel i den spillemæssige udvikling, vi har gennemgået de senere år, roser Peter Lassen.

Hvidovre Stadion ligner sig selv helt fra tiden, hvor klubben vandt mesterskabet for 42 år siden – i 1981.

Der er ikke sket de store forandringer. Det gælder også i forhold til den lokale atletikklub, som Superliga-mandskabet nu skal dele stadion med.

Hvidovre Stadion har ikke oplevet nogen som helst forandringer i mere end 40 år. Nu skal der for første gang i 26 år igen spilles Superliga på stadion. Foto: Aleksander Klug.

I starten af september skal der være Danske Mesterskaber, hvor græsset skal bruges til både spydkast, diskoskast og hammerkast.

- Jeg må hellere lade være med at sige noget om atletikken, som vi deler stadion med.

- Når de skal holde DM, så er hammerkast det værste, men jeg har set, at man kan lægge kastemåtter ud. Det håber jeg, de gør på Hvidovre Stadion, siger Peter Lassen, der lige nu har en bane på Superliga-niveau.

- Bare vent til november og februar, så ligner den ikke en fodboldbane. Jeg er efterhånden blevet overbevist om, at den bedste løsning er, at vi får en kunstbane, så vi kan spille fodbold hele året uden problemer, pointerer han.