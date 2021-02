Superligaens store nødplan

Der kan allerede i denne sæson blive spillet Superliga i Silkeborg, selvom byen ikke har et Superliga-hold.

Den midtjyske by er nemlig sammen med Farum en del af Divisionsforeningens nødplan.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Divisionsforeningen henvendt sig til både Silkeborg og FC Nordsjælland for at høre om muligheden for ’baneleje’.

Flere klubber har her i februar kæmpet med elendige baneforhold. Vi har set det i Odense og i Vejle.

I Odense kaldte flere spillere den søndag aften ligefrem farlig efter opgøret mellem AGF og OB, og derfor opererer Divisionsforeningen med en nødplan.

Kamaldeen Sulemanas hjemmebane indgår som en del af nødplanen hos Divisionsforeningen, hvis det bliver umuligt at spille kampe rundt i landet. Foto: Lars Poulsen.

Den kan blive hevet op af skuffen, hvis en klub på grund af banens beskaffenhed ikke kan afvikle kampe på sin normale hjemmebane.

Planen er, at de to stadions i henholdsvis Farum og Silkeborg, hvor der er kunstgræs, kan benyttes, hvis der ikke kan spilles superliga-fodbold på klubbernes egne stadions.

- Vi har henvendt os til Silkeborg og Farum for at høre på mulighederne. Vi kalder det rettidig omhu, fordi vi befinder os i en forårssæson, hvor der ikke er plads til aflyste kampe.



- Vi har aldrig tidligere haft så presset en kampkalender, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.



Brøndby vandt 1-0 i forårspremieren på kunstgræsset i Farum. Netop FCN-hjemmebanen kan blive en del af Superligaens nødplan, hvis banerne rundt i landet bliver umulige at spille på. Foto: Lars Poulsen.

- Men lad mig understrege, at vi ikke er i gang med at iværksætte en nødplan her og nu. Mit bud er, at det ikke bliver aktuelt at flytte kampe, selv om februar har været meget kold, forklarer Claus Thomsen.Han vedkender, at udfordringen kan komme i marts, hvor det for ganske få år siden var meget koldt. Og netop kulden er en stor udfordring for græsbanerne, selv om alle klubberne i dag har varme under banen.

- For os (i Divisionsforeningen) handler det om, at vi er forberedte. Derfra til, at det bliver en realitet, er der stadig lang vej. Lad os håbe, at klubberne kan afvikle kampene på deres egne baner, pointerer Claus Thomsen.

