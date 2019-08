Superligaklub ansatte illegal spiller

FC Nordsjælland blev i 2018 idømt en bøde på 40.000 kroner for at have ansat en spiller uden arbejdstilladelse

Fodboldklubben FC Nordsjælland blev i 2018 idømt en bøde på 40.000 kroner for at have ansat en ghanesisk spiller uden arbejdstilladelse, men klubben vil ikke oplyse, hvem der er tale om.

Det skriver Fagbladet 3F, som er i besiddelse af en aktindsigt fra Nordsjællands Politi, som dokumenterer forløbet.

Spilleren var ansat i Farum-klubben fra juli 2017 til november samme år.

Det kigger vi ikke på

De danske klubbers fællesorgan, Divisionsforeningen, vil ikke kommentere på den konkrete sag, men de forventer ikke, at sagen vil få sportslige konsekvenser for FC Nordsjælland.

- Det, vi kigger på, er, om reglerne for spilledeltagelse er overholdt. Det juridiske omkring arbejdstilladelse overlader vi til myndighederne, siger Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen.

Sportslige sanktioner kræver, at Divisionsforeningen skønner at en klub bringer spillet i 'miskredit,' men det vurdere Claus Thomsen ikke, at der er tale om her.

- Her skal der være tale om, at klubben overlagt og systematisk har brudt loven, siger han.

Erkender forløb

Hos FC Nordsjælland indrømmer man ansættelsesforholdet. men vil altså ikke fortælle, hvilken spiller sagen drejer sig om.

- Det var for en fodboldspiller, hvis opholdstilladelse løb længere end hans arbejdstilladelse, hvilket den ansvarlige medarbejder, der ikke længere er hos os, havde overset, skriver klubbens kommunikationsmedarbejder, Christian Wolny, i et skriftligt svar til Fagbladet 3F.

FC Nordsjælland har i denne sæson fire ghanesiske spillere i deres Superligatrup.

