Superligaklub køber landsholdsspiller

Superligaklubben Esbjerg fB har været på rov i østrigsk fodbold, hvor klubben har fundet kantspilleren Pyry Soiri, der er købt fri af Admira Wacker.

Det oplyser Esbjerg på sin hjemmeside.

Den 24-årige kantspiller er også en del af Finlands A-landshold, og tidligere i juni spillede han sin landskamp nummer 15, da finnerne slog Liechtenstein i en EM-kvalifikationskamp.

Esbjergs sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen, beskriver nyindkøbet som en teknisk stærk spiller, der er god til at udfordre forsvarsspillerne.

- Pyry er en meget talentfuld spiller, som har tiltrukket sig stor opmærksomhed fra mange lande. Vi er glade for, at han har valgt Esbjerg, og den plan vi har lagt for ham.

- Vi har fulgt Pyry Soiri i lang tid, og vi får en ung spiller med en god teknik, som er god til at sætte medspillere op fra sin position på kanten. Både Pyry og Esbjerg har store forventninger til det fremtidige samarbejde, siger sportschefen.

Finnen har indgået en treårig aftale med sidste sæsons bronzevindere i Superligaen.

