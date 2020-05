Superligaklub nægter at give op uden kamp

Mens alle sukker efter, at Mette Frederiksen giver grønt lys til kickoff i Superligaen, er det et spørgsmål om liv eller død for fodboldklubben Hobro IK.

Den nordjyske klub trænger i den grad til en økonomisk håndsrækning, hvis den altså ikke skal gå bankerot. Lige nu afhænger det således af, om Superligaen kommer i gang 29. maj.

- Hvis vi ikke kommer til at spille igen, er vi rigtig hårdt ramt, lyder det nedslående fra formand Lars Kühnel til Ekstra Bladet.

- Vi mister tre millioner kroner i tv-penge. Dertil mister vi også million-indtægter fra vores sponsorer. Og rykker ned til Danmarksserien.

Lars Kühnel er hurtig til at male fanden på væggen, hvad angår klubbens fremtidsudsigter.

- Det ville jo betyde, at vi bliver nødt til at fritstille alle spillerne og starte helt forfra med et amatørhold. Jeg kan slet ikke forestille mig noget mere katastrofalt end det. Men vi giver ikke op uden kamp.

Han nærer et naivt håb om, at en velpolstret sponsor melder sig på banen, men det tør han slet ikke gisne om. Det ligger ikke i klubbens ånd.

- Vores problem er jo lidt, at vi er stolte af at være en foreningsklub; det har vi været i mange år. Og lige i denne her situation er det anderledes fra andre klubber, der muligvis kender en rigmand, der kan træde til. Sådan er det ikke hos os. Tværtimod. Vi kommer til at trække på alle, der har et stort hjerte for Hobro.

Klubben har lanceret en støttepakke, så fans og medlemmer kan købe og dermed bidrage til den tomme kistebund. Indtil videre har 325 benyttet sig af tilbuddet, men formanden påpeger, at der er lang vej endnu.

- Det har foreløbig givet os små 100.000. Det er desværre ikke nok, lyder meldingen.

Fik et chok

Angriberen Mads Hvilsom vendte 'hjem' til Hobro i sommer, efter han forlod klubben for fire år siden som topscorer. For ham kommer nyheden om den eventuelle konkursbegæring meget uventet.

- Det er umiddelbart meget overraskende, og det er forfærdeligt, hvis klubben er i den situation, at den går konkurs. Det er de færreste, der var klar over, at det stod så slemt til. Jeg fik virkelig et chok.

- Vi ved godt, at de fleste danske klubber lider under det her. Og vi er nok også mange fodboldspillere, som går og tror, at alting nok skal løse sig, når sæsonen kommer til at køre igen. Men fodboldbranchen er jo - ligesom alle andre brancher - udsat, siger 27-årige Mads Hvilsom.

Han har svært ved at tænke på en tvangsnedrykning til Danmarksserien.

- Det ville være forfærdeligt. Det ville jeg virkelig have det svært ved. Det er en klub, der har ret stor betydning for mig. Og det ville også være en katastrofe for selve klubben og for alle dem, der har været med til at bygge den op.

- Jeg håber, at klubben kan få skrabet mange penge sammen hurtigst muligt, siger den tidligere SønderjyskE-spiller.

Nordjyderne ligger for nuværende på 12. pladsen i Superligaen.