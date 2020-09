Superligaklub sigter højt - vil rejse 53 mio

AaB har garanti for at lande 20,4 mio., før de iværksætter planlagt kapitaludvidelse

AaB sætter nu skub på den kapitaludvidelse, som klubben fik grønt lys til for et år siden.

Nordjyderne har netop udsendt børsprospekt for den forestående emission, hvor klubben går efter en pengeindsprøjtning på op mod 53 mio. kr., som det fremgår af papirerne.

På forhånd har klubbens eksisterende aktionærer garanteret en del af kapitaltilførslen, nemlig 20,4 mio. kr., hvilket betyder, at næsten 40 procent af udvidelsen er garanteret.

AaB lægger ikke skjul på, at pengetilførslen skal ses som et gearskifte i klubben, hvor ambitionerne nu skrues op. Klubben vil etablere sig som en top fire-klub og: 'i endnu højere grad vil favne og dyrke de bedste nordjyske talenter, skabe de bedste fodboldoplevelser på Aalborg Portland Park, samt ikke mindst igen vinde pokaler og titler,' som det står i forbindelse med lanceringen af prospektet.

Dertil kommer en ambition om at gøre Aalborg Stadion til en publikumsmagnet med 10.000 tilskuere i snit.

En af hjørnestenene i den sportslige satsning bliver øget fokus på klubbens talentudvikling: 'Målet er utvetydigt at skabe Skandinaviens bedste og mest attraktive akademi, først og fremmest for vores nordjyske talenter, men også for talenter fra resten af Danmark, Sverige og Norge.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

'Vi vil producere de største talenter, der efterfølgende skal sælges videre til de fem største ligaer i Europa, og vi har en målsætning om i løbet af de kommende fem år at fordoble antallet af ungdomslandsholdsspillere i AaB,' skriver klubben.

Det fremgår af prospektet, at AaB forventer at komme ud med et regnskab i balance for indeværende år, selv om covid-19 har været en stor udfordring. Nul-resultatet sikres grundet solide spillersalg, hvor der i første halvår var overskud på 30 mio. kr. på den konto.

Det skal ses mod et samlet underskud på 56 mio. de to foregående år.

AaB fik sidste efterår bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen over flere omgange frem mod 2025 for samlet op til 80 mio. kr., så der er mulighed for yderlligere emissioner, såfremt der bliver brug for det. Kapitaludvidelsen afsluttes 9. oktober 2020.