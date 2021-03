Superligaklubber er uden holdning til VM-boykot

Flere norske topklubber har opfordret Norges Fodboldforbund (NFF) til at boykotte VM i Qatar.

Fem klubber fra den bedste række har de seneste dage meldt ud, at de mener, at det norske landshold bør blive væk fra slutrunden på grund af ørkenstatens behandling af sine gæstearbejdere.

Hos de 12 danske superligaklubber er det de færreste, der har en holdning til en dansk boykot.

FC Nordsjælland har som en af få en mening, men det er ikke en, som klubben ønsker at dele med offentligheden.

- Vi har en holdning til, at VM afvikles i Qatar, ja. Men det er en holdning, som vi vil dele med DBU (Dansk Boldspil-Union), hvis de ønsker at høre den.

- Og hvis de har det ønske, så er det en drøftelse, vi har med dem og ikke med andre, oplyser FC Nordsjælland.

6500 gæstearbejdere har ifølge avisen The Guardian mistet livet i Qatar under arbejdet med at gøre klar til næste års VM i fodbold. Arkivfoto: Foto: Hassan Ammar/Ritzau Scanpix

Storklubberne FC København, FC Midtjylland og Brøndby har tidligere været på de omstridte vinterture til Dubai, men turene skabte vrede blandt flere af klubbernes fans.

På grund af Dubais problematiske forhold til menneskerettighederne, valgte Brøndby i 2019 at droppe fremtidige ture til Dubai.

Når det handler om en eventuel boykot af Qatar har Brøndby fuld tiltro til, at DBU træffer den rette beslutning.

- Opfordringen fra en række norske klubber til det norske fodboldforbund om at boykotte VM i Qatar er med til at skabe en relevant debat i Norge.

- Vi oplever, at den debat allerede finder sted i Danmark og har været i gang, siden det blev drøftet sidste vinter om danske klubber burde tage til Dubai på træningslejr eller ej.

- Vi har fuld tiltro til, at DBU, og at deres politiske bagland gør det, de mener, er det rigtige i forhold til VM i Qatar, fortæller Brøndby.

Hvad Brøndby mener om en eventuel boykot af VM, er derfor uvist.

Rivalen FC København besluttede ligesom Brøndby i 2019 at stoppe vinterrejserne til Dubai. Men for tre måneder siden valgte FCK at gå direkte imod den tidligere udmelding og forsøgte at arrangere en tur.

Forklaringen fra FCK var, at coronakrisen havde gjort det umuligt at foretage den planlagte tur til Portugal. Dubai blev derfor valgt på grund af begrænsede rejsemuligheder i Europa.

Beslutningen vakte straks harme hos FCK-fans, og få dage senere dukkede en ny mulighed op i Portugal, og rejsen til Dubai blev igen droppet.

Senere anbefalinger fra de danske myndigheder i januar betød dog, at FCK endte med at afholde vintertræningen i Danmark.

Når det kommer til en eventuel boykot af VM i Qatar, melder FCK 'ingen holdning' på spørgsmålet.

FC Midtjylland svarer; 'vi har ikke en offentlig holdning til VM 2022 på nuværende tidspunkt'.

Vejle og OB siger 'ingen kommentarer', Lyngby har 'ingen holdning', mens AGF, AaB, AC Horsens og Randers FC henviser til Divisionsforeningen. Fra Divisionsforeningen er meldingen 'ingen holdning'.

Sønderjyske oplyser, at klubben ikke har taget stilling til en boykot.

- Der har ikke på nuværende tidspunkt været drøftet en officiel holdning omkring VM i Qatar i Sønderjyske, meddeler Haderslev-klubben.

Blandt de norske klubber stiger støtten til en boykot næsten dag for dag.

Tromsø, Rosenborg, Viking, Strømsgodset og Odd har ifølge NTB haft spørgsmålet til afstemning på deres generalforsamlinger. Alle steder var der flertal for en boykot - også i Rosenborg, hvor bestyrelsen ellers var imod.

Bestyrelserne i Brann, Stabæk og Vålerenga anbefaler desuden en norsk VM-boykot, når spørgsmålet skal til afstemning på klubbernes årsmøder.

Bodø/Glimt og Molde har også en VM-boykot på dagsordenen på snarlige generalforsamlinger.

Debatten har taget fart, efter at avisen The Guardian i sidste uge berettede, at 6500 gæstearbejdere har mistet livet i Qatar i forbindelse med forberedelsen til næste års VM.

