Superligaklubber i transferkrig om Lyngby-komet

De kommende dage kan blive afgørende for, hvad der skal ske med Lyngbys guldfugl, Lucas Hey.

For han er transfervarm. Meget transfervarm.

Og ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan det hele ende med, at han faktisk ikke skal så langt væk.

Det er nemlig lige nu FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der kæmper en indædt kamp om spillerens gunst.

Begge klubber vil have Lucas Hey, og nu er det op til Lyngby og spilleren selv at vælge, om han skal blive på Sjælland eller tage en tur til Jylland.

Gennem længere tid har AGF ellers fulgt Hey nøje, men det lader ikke til, at de efter megasalget af Yann Bisseck har intensiveret jagten på danskeren. Tværtimod erfarer Ekstra Bladet, at aarhusianerne har trukket sig lidt, om end man ikke må afskrive dem i kapløbet.

Ind fra højre er FC Midtjylland og FC Nordsjælland kommet bragende ind i kampen om at overtale Hey til et skifte.

Kan Lyngby sælge ham for en pris, der ligger i omegnen af 15-20 millioner kroner, vil de være godt tilfredse, når de ikke har papir på hinanden i længere tid.

Foto: Jens Dresling

På gylden liste

Som Ekstra Bladet forstår det, har midtjyderne strakt sig langt i forhandlingerne med Lyngby, men de har afleveret deres sidste udspil og venter nu på udfaldet heraf.

FC Nordsjælland har ofte bevist, at de kan sende deres talenter godt videre, og med Adamo Nagalo, der er et stort salgsemne, kan nordsjællænderne pludselig få behov for nyt blod til defensiven.

Lyngby har i lang tid haft et ønske om at forlænge samarbejdet, men at tage det næste skridt i karrieren et andet sted vil også være logisk.

Hvorhen er spørgsmålet, Hey stiller sig i disse dage.

Forsvarskometen debuterede i Superligaen i maj 2021.

Siden spillede han enkelte kampe for klubben, da de rykkede op i Superligaen året efter. Denne sæson har været det helt store gennembrud, der også har bragt ham ind på Golden Boy-listen blandt de 100 største talenter i Europa.