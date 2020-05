Superligaprofiler skal testes hver uge

Det har i lang tid stået klart, at Superliga-spillere og -trænere skulle testes, inden sæsonen kunne genoptages, men det har været så om så med detaljerne.

Nu er et par af dem faldet på plads.

Divisionsforeningen, som driver Danmarks tre bedste fodboldrækker, fortæller, at spillere og trænere skal testes før den første spillerunde og derefter hver uge resten af sæsonen.

Tidligere lød definitionen blot, at det skulle ske 'løbende'.

Derudover løfter Divisionsforeningen sløret for, hvem der skal levere de tusindvis af tests, der skal til.

Ansvarlig måde

Det bliver firmaet Qlife, der er delvist ejet af KMD, som i forvejen samarbejder med Divisionsforeningen om data.

- Det er helt afgørende for 3F Superliga, at vi kan komme i gang med spillet og få afsluttet alle kampene i sæsonen. Det kan kun ske, hvis vi kan gennemføre det på en ansvarlig måde, både over for spillerne og over for vores sundhedsvæsen.

- Fysisk kontakt kan ikke undgås i en fodboldkamp, og derfor er vi nødt til at tage ekstra forholdsregler for at minimere smittespredning, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, i en pressemeddelelse.

Endnu uvist med 2. div.

I første omgang er der kun Superligaen og 1. division, der skal gennem de mange tests, som skal til for at genstarte sæsonen.

Det er endnu uvist hvordan og om 2. division også genstarter.

Divisionsforeningen vil senere melde en mere detaljeret udlægning af, hvordan de mange tests skal foregå, ud.

