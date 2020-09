Superligaspiller tiltalt for at krænke mindreårige

En fodboldspiller på kontrakt i en superligaklub er blevet tiltalt for at have krænket blufærdigheden for to børn på 13 og 14 år gennem Snapchat.

Det fremgår af et anklageskrift i sagen mod spilleren, der har fået nedlagt et navneforbud i sagen. Forbuddet gør det forbudt at offentliggøre oplysninger, som vil kunne identificere ham.

Fodboldspilleren sendte ifølge anklageskriftet flere billeder af sin afklædte krop på Snapchat til en pige på 13 år. Han skal også have efterspurgt billeder af hende i undertøj og bikini og blandt andet spurgt, om hun var moden af sin alder.

Det skal være sket på et ikke nærmere bestemt tidspunkt fra 27. december 2019 til 5. januar i år.

Den anden, som han skal have krænket, var 14 år, da spilleren ifølge anklageskriftet på Snapchat sendte tre billeder af sit erigerede lem og blandt andet skrev: 'Du må bare lege lidt med'.

Ifølge anklagemyndigheden sendte spilleren ligeledes en video, hvor han masturberer og skrev 'ville du ikke gerne have min pik oppe i dig lige nu da'. Det skal være sket den 27. marts i år.

Tiltalen går på blufærdighedskrænkelse, som kan straffes med bøde eller fængsel. Der er en strafferamme på fire års fængsel, hvis det er er foregået over for et barn på under 15 år.

Fodboldspilleren har tidligere nægtet sig skyldig via sin advokat.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvordan kontakten mellem den tiltalte og de to mindreårige opstod.

Det er uvist, hvornår sagen kommer for retten.