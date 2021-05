Sur offside og glade pølsepiger

Jeppe Tverskov & Co. blev belønnet med pølser ad libitum, mens skuffede AaB’ere lige skulle komme sig over skuffelsen

Den var hårfin, og det tog sin tid, inden jublende AaB’ere gik fra himmel til helvede, og hidsige fynske fans holdt op med at råbe ukvemsord om og efter Michael Hemmingsen oppe fra lægterne.

Men Tim Pricas udligningen i overtiden blev kaldt tilbage for offside i opspillet efter en tur i VAR-vognen, og på den måde kan man så sige, at retfærdigheden sejrede. AaB’s Iver Fossum, der leverede assisten til assisten var selvsagt brutalt skuffet over at få revet et point ud af favnen så sent.

- Det er vældigt skuffende. Jeg synes, vi havde fortjent at få point med os i dag. Det er en kedelig følelse, vi står med nu, siger den norske midtbanespiller efter nederlaget i Odense.

Han erkender, at AaB ikke var der, hvor de gerne ville have været.

- Vi præsterer ikke så godt, som vi vil, men jeg synes alligevel, vi havde fortjent at få et point med, siger Iver Fossum, der sidst hjemme i Aalborg smadrede Lyngby 4-0.

Hvor længe nåede du at juble over ’udligningen’?

- Jeg kom tilbage til midten og tænkte, at nu skulle vi holde fuldt fokus de sidste minutter, og jeg tænkte overhovedet ikke, at der kunne være offside. Jeg kunne ikke forstå, hvad der skulle tjekkes, men… Er der offside, så er der offside. Det er en kedelig følelse.

I den anden lejr var Jeppe Tverskov naturligvis i et helt andet humør oven på annulleringen.

Den fynske general har dog indledningsvis mest travlt med at guide ’pølsepigerne’ sikkert hen mod omklædningsrummet.

- Det er en ekstra motivator, indrømmer han grinende, da piger, fade og pølser er på sikker kurs.

- Det kommer i ny og næ. Hvis vi vinder.

Hvor mange pølser er der pr. mand?

- Uha. Ad libitium. Det er jo fredag, ikke?

Hvordan oplever du dramaet til slut?

- Jeg vil næsten kalde det helt OB’sk, at vi får sådan en imod os. Vi har været lidt uheldige med nogle VAR-kendelser i løbet af sæsonen, så det er fedt, der endelig var én, der gik vores vej. Jeg har ikke selv set den, men det lyder jo som om, den ikke er særlig stor, siger OB’eren om den dømte ’offside i opspillet’.

I virker mere frigjorte end længe set. Hvordan ser du indsatsen?

- Vi havde sgu egentlig den plan, at nu ville vi bare komme ud og blæse, som vi gjorde mod Lyngby. Vores mere afventende taktik sidst i SønderjyskE klædte os ikke så godt og betød, vi ikke kontrollerede kampen. Vi ved, AaB spiller den ud, så derfor satsede vi på at komme blæsende i det høje pres, og det lykkedes fint.

Har I smidt nedrykningsspøgelset overbord?

- Det synes jeg ikke, vi helt havde. Vi har ret meget respekt for det, men man skal også passe på med at italesætte det for meget.

Så er det vel nu, man heller ikke skal snakke syvendeplads og Europa, ikke?

- Hæ, vi kan så småt godt begynde at kigge opad. Vi kan i teorien rykke ud, hvis Lyngby vinder resten. Det vil være meget rart lige at få den dræbt matematisk også.