Suverænt Fischer-show i Parken

En veloplagt Viktor Fischer stod for to smukke oplæg, da FC København med besvær slog AGF 2-1 i Parken

PARKEN (Ekstra Bladet): En århusianer stjal billedet i Parken - og det var ikke Jens Stage!

Op til opgøret mellem FC København og AGF havde det meste ellers drejet sig om Stage, men da kampen først kom i gang, var det en anden århusianer, der løb med opmærksomheden.

Viktor Fischer, der som ungdomsspiller var i AGF, var i et overdådigt spillehumør og lagde op til begge københavnernes scoringer i 2-1-sejren.

Især det andet oplæg var en perle, da han helt ude ved sidelinjen tørrede Alexander Munksgaard.

Det fik publikum i Parken til at juble en gang ekstra, da sekvensen blev vist på storskærmene, og der var fortjente klapsalver til Fischer, da han kort efter blev taget ud.

Jonas Wind scorede til 2-0 efter et smukt Viktor Fischer-oplæg. Foto: Lars Poulsen

Klapsalver var der også til Jens Stage, der før kampen fik blomster af både københavnske og århusianske fans.

Der var såmænd også en AGF-trøje til FCK’eren med Aarhus trykt på ryggen.

Det var en flot gestus over for den tidligere AGF-kaptajn, hvis lejlighed i det centrale Aarhus blev udsat fra et brandattentat i sidste weekend.

Stage startede som i premieren på bænken, og derfra kunne han se sin nye holdkammerater gå til angreb fra start.

Dame N’Doye var tæt på at give mestrene en tidlig føring, men sparkede først over og derefter snert forbi.

Det var ikke overraskende, at FCK kom i front, men målet kom fra uventet kant.

Pierre Bengtsson blev i 12. minut spillet flot i dybden af Viktor Fischer, maste sig foran Alexander Munksgaard og scorede med en flad afslutning.

Pierre Bengtsson jubler over sin scoring. Foto: Lars Poulsen

Københavnerne spillede indledningsvist godt, men noget af presset aftog efter føringstræfferen. AGF kom bedre med uden dog at blive farlige.

Jonas Wind fik efter en halv times spil en stor hovedstødsmulighed efter godt indlæg af Varela, men hans hovedstød endte på den forkerte side af stolpen, og kort efter fik Robert Skov ikke udbytte af en ellers god mulighed.

Skov fik også 2. halvlegs første store mulighed, men Óscar Whalley reddede med en flot fodparade.

Ståle Solbakken sendte med en halv time igen Jens Stage i aktion, og efter bare et par minutter kunne han juble med sine nye holdkammerater efter Fischer-tryllerier helt ude ved sidelinjen.

Jens Stage fik den sidste halve time mod sin tidligere klub. Foto: Lars Poulsen

Han lavede en fræk tunnel på Alexander Munksgaard, inden han spillede Jonas Wind fri til scoring.

Indskiftede Tobias Sana fik halvvejs inde i halvlegen en kæmpe mulighed for at reducere, men sparkede alene med Sten Grytebust forbi mål.

Ti minutter senere viste Jón Dagur Thorsteinsson, hvordan han skulle have gjort.

Islændingen lobbede bolden over Grytebust, der godt nok fik handsken på, men ikke kunne forhindre bolden i at gå ind.

Det gav for alvor AGF tro på tingene, og de kæmpede i slutfasen bravt for at hive et point med hjem til Aarhus, men det blev ved lige ved og næsten.

Næste opgave for FCK er tirsdag, hvor det på udebane gælder walisiske The New Saints i Champions League-kvalifikationen.

Se også: Dansk talent skal træne med Ronaldo

Nu vil ny storklub have Christian Eriksen

Når fodboldfans går for langt: ’Dit forræderiske svin’

Hooligan-ekspert rystet over angreb: Det er helt uden sammenligning!