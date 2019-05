Svarer Hareide igen: - Vi ser ham jo aldrig

- Vi kan ikke bedømme spillerne i vanlige superligakampe, fordi niveauet er lavt, i forhold til det niveau vi (landsholdet, red.) har brug for at være på. Hvis vi skal kunne det, skal både spillere og hold være på et helt andet niveau.

Landstræner Åge Hareide var klar i mælet, da han mandag beskrev niveauet i den bedste danske fodboldrække i et interview med B.T.

Men spørger man AaB's sportsdirektør, Allan Gaarde, rammer træneren for det danske landshold ikke plet i sin vurdering.

- Jeg synes, Hareide skyder for hårdt, siger sportsdirektøren til B.T.

- Der løber en masse profiler rundt i Superligaen, og konkurrencen er hård. Det faktum betyder, at spillerne kamp efter kamp bliver testet.

- Jeg er sikker på, at vi godt kan producere landsholdsspillere, selv om vi niveaumæssigt ikke når eksempelvis den engelske Premier League, siger han.

AGF's sportschef, Peter Christiansen, mener, at landstrænerens kritik ville "have langt større vægt", hvis han besøgte de danske superligastadioner noget oftere.

- Hvad har landstræneren egentlig gjort for at sætte sig ind i superligaholdenes spillemæssige niveau? Vi har aldrig set hverken ham eller hans assistent (Jon Dahl Tomasson, red.) på de stadioner, vi spiller, siger han til avisen.

Peter Christiansen understreger desuden, at han gerne så Hareide tage diskussionen direkte med klubberne i stedet for at fremsætte sin kritik gennem medierne.

