Svarer igen på 'luder'-anklage: 'I lyver!'

Hobro mener, at Lyngbys Rezan Corlu kaldte Imed Louatis mor for en luder. Det er løgn, svarer Corlu igen

I nedrykningsgyseren mellem Lyngby og Hobro kogte temperamenterne over med flere af spillerne, og det hele endte i tumult, en spytklat og tre røde kort.

Ni dage efter kampen er dommen faldet. Hobros Imed Louati får to dage i skammekrogen for spytklatten mod Lyngbys Rezan Corlu.

Efter kampen sagde Imed Loauti til Ekstra Bladet, at Corlu havde talt grimt om tuneserens familie. Nu er anklagen blevet mere konkret.

Hobro kommer med følgende redegørelse fra deres advokat og bestyrelsesformand Lars Kühnel.

'At Rezan Corlu blandt andet omtaler Imed Louatis familie meget nedsættende, herunder Imed Louatis mor, som Rezan Corlu kalder en luder, hvorefter Imed Louati svarer igen ved at spytte en enkelt gang mod Rezan Corlu.'

Rezan Corlu selv er på ingen måde enig i denne udlægning af sagen.

'Hvor lavt kan I lige synke Hobro? Lad være med at skabe falske historier i medierne omkring mig. Fandeme dårlig stil. Kom dog videre', skriver Rezan Corlu i en story på Instagram.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra Corlu.

Hobros Lars Kühnel skriver i en sms til Ekstra Bladet, at 'Hvad Corlu gjorde, siger eller ikke siger, har vi ingen kommentarer til, da Corlu ikke er Hobro-spiller, og begge spillere må videre i teksten'.

Hobro forklarer, at Rezan Corlu kaldte Imed Louatis mor for en luder. Det afviser Corlu. Foto: Lars Poulsen

Lyngby har ikke talt med Corlu

Lyngbys administrerende direktør Andreas Byder kan ikke forholde sig til, hvad der er blevet sagt eller ikke sagt.

'Vi gider ikke gå ind i, om straffen til Louati er fair. Det må være op til den enkelte at bedømme. Vi har ikke snakket med Rezan, om hvad der blev sagt i kampens hede. Rezan var meget oprørt efter kampen, og vi respekterede, at han havde brug for sin familie og holdkammerater. I øvrigt har Rezan opført sig eksemplarisk i sin tid i Lyngby', skriver Andreas Byder i en sms til Ekstra Bladet.

Rezan Corlus kommende arbejdsgiver Brøndby har ingen kommentarer.

På Vestegnen må Corlu begynde sæsonen i karantæne, da han skubbede Hobros Edgar Babayan og fik rødt kort. Lyngby vandt samlet med 4-3 over Hobro og spiller derfor også i Superligaen den kommende sæson, mens Hobro skal ned i 1. division.

