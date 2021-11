Svarer Wind igen: 'Var det piv, piv, piv, du skrev?'

Det var højdramatisk, da FC København og AGF søndag aften i Parken spillede 1-1 i et opgør, der havde en 16-årig debutant, to scoringer og masser af dramatik i løbet af opgøet.

Ikke mindst da AGF fik et straffespark i dommerens tillægstid, som stjernen Patrick Mortensen sikkert bankede i kassen.

Allerede i første halvleg var der godt gang i den, da Jonas Wind forsøgte sig med et saksespark. Men i stedet for at ramme bolden, sparkede han Nicolai Poulsen. Og der blev korrekt fløjtet for frispark og også uddelt en advarsel.

Men FCK'erne var utilfredse med, at Nicolai Poulsen, der er en hård hund på banen, tog sig til hovedet i forbindelse med situationen, selv om han tydeligvis ikke var blevet ramt i ansigtet, men på kroppen.

Utilfreds FCK-stjerne får gult kort.

Efter opgøret kaldte Jonas Wind det for 'lidt patetisk', at Nicolai Poulsen tog sig til hovedet i forbindelse med situationen, hvor Jonas Wind og Jens Stage begge fik gult kort.

- Jeg tror, de fleste kunne se både i den situation og en tidligere med Jens Stage, hvor vi begge får gult, at han ikke bliver ramt i hovedet. Det er lidt patetisk, synes jeg, at smide sig rundt og tage sig til hovedet.

- Det må i hvert fald gøre ondt at heade til bolden, hvis det er det, han ligger ned for. For som man kunne se på billederne, rammer jeg ham i hvert fald ikke i hovedet.

- Så det er ærgerligt at se på, men det skulle der gerne være en dommer, der også gerne kunne se, men det udmønter sig i gult kort til både Jens og jeg. Det er lidt uforstående, sagde Jonas Wind til Canal 9, der efterfølgende ikke ønskede at tale mere om Nicolai Poulsen.

Men siden fulgte angriberen alligevel op med en story på Instagram, hvor han til et billede af situationen har brugt en grædeemoji, og man kan godt tænke sig til, at det er møntet på Nicolai Poulsen.

Selv om Nicolai Poulsen ikke stillede op til interviews søndag og forklarede sit syn på sagen omkring situationen, gik han til tasterne og lagde selv en story op som en slags svar til Jonas Wind.

I den viser han et billede af en artikel og skriver til den 'Var det piv, piv, piv, du skrev, Jonas?' efterfulgt af nogle grineemojis.

FC København ligger med det uafgjorte resultat stadig på andenpladsen i Superligaen - fire point efter FC Midtjylland på førstepladsen, mens AGF er nummer syv - fire point efter Silkeborg IF på sjettepladsen.

