Svendsen skulle kun bruge på 21 minutter

ODENSE (Ekstra Bladet): Det kan godt være, han kom snigende ind ad bagdøren, men Sander Svendsen forlod græsplænen i Odense for fuldt åbne fløjdøre. Hold da helt kæft for en debut.

Den unge nordmand gjorde ikke bare opmærksom på sig selv. Han erobrede stadion og plaffede sig med to scoringer på 21 minutter direkte ind i de stribede fynske hjertekamre, da OB vendte 1-1 til storsejr og 41- mod Lyngby en våd mandag aften foran imponerende 6339 tilskuere.

Bagefter er han vældig, vældig ydmyg, roser holdet, lovpriser først og fremmest de tre point og svarer som alle ordentlige nordmænd naturligvis med et ’nei’ på første spørgsmål.

- Nei, jeg er vældig, vældig happy. Jeg er glad for tre point og selvfølgelig også glad for scoringerne. Det var en perfekt start.

Du var lidt længe om at score det første…

- Haha, men som sagt, så er det vigtigste de tre point, og at holdet gør en fantastisk performance.

Man må gerne være glad for sin egen præstation også!

- Det er man altid. Jeg er glad for at komme ind, være med og tage tre point. Og at få lov at score mål betyder vældig meget.

Den blot 172 cm høje nordmand fra Molde er via Hammarby og Odds BK landet på en fireårig kontrakt i OB. Bedømt ud fra debuten ligner det en vaskeægte fuldtræffer.

Er det sådan en debut, man drømmer om?

- Det er en guttedrøm. Man har altid lyst til at score, og at gøre det to gange i dag for OB var fantastisk dejligt.

Sander Svendsen jubler sammen med Troels Kløve, der også bragte sit navn på måltavlen. De to er nu fynske topscorere to runder inde i sæsonen. foto: Lars Poulsen

Kampen var lettere fastlåst, efter OB kom i front i det 15. minut. Men Lyngby straffede en dårlig Troels Kløve-aflevering efter fynsk hjørnespark med en gift kontra og udligning et kvarter senere. Derfra stod opgøret lidt i stampe – indtil Sander Svendsen blev sendt i aktion efter en time.

- Jeg vinder bolden midtpå, går mod mål og slår bolden ud til Bashkim, der lægger et fantastisk indlæg. Jeg tænker, han vil lægge den der, hvor han gør. Vi har trods alt prøvet lidt til træning, og så skal jeg bare løbe ind og sætte foden på. Det var en fin connection.

- Det andet mål skyldes en keeperfejl, og så får jeg bolden får åbent mål og rammer den… Ja, jeg ved faktisk ikke helt med hvad. Måske hælen. Den gik i mål, og det var vigtigst.

Og så skråler fansene velkommen til Odense…

- Ja, det var en fantastisk velkomst. Jeg er ydmyg og happy, det betyder meget for mig og viser, jeg har noget at gøre her. Det er en fantastisk dag.

Den 21-årige mand fra Molde landede tirsdag, trænede med onsdag, var ikke aktuel mod FCK sidste søndag, men denne mandag var han klar og skarp.

- Det har været en fantastisk uge med holdet, og jeg føler mig meget velkommen i klubben og hele byen. Det har været fedt, og jeg glæder mig bare til at fortsætte.

Har du lært navnene på dem alle sammen?

- Ja, det begynder at komme.

Er der nogen, du ikke kan?

- Nej, nu begynder jeg at have kontrol på det meste. Det går bra.

- Jeg er angriber, og det er det, jeg vil spille. I dag fik jeg betaling for det, men – som jeg siger hele tiden – holdet går foran alt.

Har du indtryk af, at du og Bashkim vil fungere godt sammen?

- Ja, han er vældig enkel at spille sammen med, en bra fodboldspiller, så det er bare at bevæge sig rundt om ham og tænke smart. Vi ved, han vil komme til chancer og skabe dem for andre.

Hvad tænker du om dansk fodbold kontra norsk og svensk?

- Nu har jeg kun spillet i 30 minutter, haha. Men jeg er imponeret og glad for, der spilles langs græsset og ikke med så mange høje bolde. Det passer mig fint.

Er du på plads med bolig?

- Ja, klubben har fikset en lejlighed, og der er styr på alt. Jeg har egentlig kun haft fodbold i fokus. Jeg kan cykle til træning, det er vældig godt.

Se også: Målfest og gigadrop

Se også: FCK-fans vrede på tv-kanal: Nu svarer de på kritikken

Se også: Flabede Fischer: - Det kan man ikke forvente hver gang