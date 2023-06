Svenske giganter vil købe Superliga-træner

Det var ikke meget, der manglede for AC Horsens i deres overlevelseskamp i denne sæson, men da det hele blev gjort op var de ét point fra at få en sæson mere i Superligaen under Jens Berthel Askous ledelse.

Nu ser det ud til, at han ikke kommer til at tage med dem ned i 1. division.

Det skrev Horsens Folkeblad først tirsdag aften, og det stemmer overens med de oplysninger på sagen, Tipsbladet efterfølgende har indhentet.

Siden weekendens afsluttende kamp mod Lyngby har der været fart på, og det skal ifølge Tipsbladets oplysninger være den svenske traditionsklub IFK Göteborg, der overvejer, om Askou er manden til at løfte IFK efter en ekstremt dårlig sæsonstart, der har gjort Göteborg til en oplagt nedrykningskandidat.

Skiftet til svensk fodbold er ikke faldet på plads endnu, men der lader til at være gode muligheder for, at det sker for den 40-årige cheftræner.

Askou har kontraktudløb med AC Horsens i sommeren 2024, og dermed vil der være tale om et salg for østjyderne, hvis det ender med, at han rykker over på den anden side af Kattegat.

Flere bekendte af dansk fodbold

Der vil dog næppe være tale om et beløb, der ændrer afgørende ved Horsens' nødvendige tilpasninger efter nedrykningen til 1. Division, hvor især tv-pengene men også andre indtægter er væsentligt lavere end i Superligaen.

Tidligere i karrieren har Askou været i udlandet som træner, da han mellem 2019 og 2021 stod i spidsen for Tórshavn, mens han forud for det var både assistenttræner og cheftræner i Vendsyssel. Derudover har han været assistent i både Thisted og Skive.

I den forgangne 2022/23-sæson lagde Horsens-holdet stærkt ud som oprykkere, men efter et meget svært forår med klart færrest point af alle Superliga-hold blev Horsens til sidst indhentet af Lyngby, der fik sneget sig over Horsens med en bedre målscore og en dramatisk sidste spillerunde, hvor Horsens til sidste minut blot manglede ét mål for at redde sig.

IFK Göteborg er en mastodont i svensk og skandinavisk fodbold med 18 svenske mesterskaber, hvilket kun overgås af Malmö FF. Blåvitt er desuden den eneste skandinaviske klub, der har vundet en europæisk turnering. Det skete i 1982 OG 1987, da man vandt UEFA Cup'en.

Klubben råder over flere bekendte af dansk fodbold: Eks-AGF'eren Sebastian Hausner er i truppen, det samme er den tidligere FCK'er og svenske landsholdsspiller Oscar Wendt, mens en anden tidligere landsholdsspiller, Marcus Berg, er det største navn i offensiven.

IFK Göteborg har syv point i de første 11 kampe og har til weekenden en vigtig kamp ude mod Sirius, der ligger fire point foran på 12. pladsen.