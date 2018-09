Tåbeligt rødt kort svækkede mestrene

Trods Erik Sviatchenkos dumhed lykkedes det for FC Midtjylland at få et point med hjem

HADERSLEV (Ekstra Bladet): FC Midtjylland fik 0-0 og dermed et enkelt point med hjem fra opgøret mod SønderjyskE, selv om mestrene måtte kæmpe det meste af kampen i undertal, fordi forsvars-krumtappen Erik Sviatchenko ragede et fuldstændig tåbeligt rødt kort til sig efter knap en halv time.

Dramaet, der i sagens natur svækkede ulvene markant, blev udløst, fordi Sviatchenko satsede med en vild glidende tackling for at stoppe Marcel Rømer i et fremløb.

Men han kom sent med støvleknopperne forrest, så det var helt rigtigt af dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt at sende FCMeren til omklædning i utide.

Den tankeløse og handling fra forsvars-krumtappen blev gjort endnu mere tåbelig af, at den foregik på SønderjyskEs egen banehalvdel. Og Marcel Rømers fremløb kunne være løbet ud i sandet mange gange, inden det eventuelt kunne

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

skabe fare oppe i fare oppe i FCMs straffesparkfelt.

For FCM'erne, der var uden stadig skadede Simon Okosun, var det et tilbageslag, der kom på et tidspunkt, hvor holdet lagde større og større pres på hjemmeholdet. Uden dog at skabe de helt store chancer, hvilket SønderjyskE dog heller ikke formåede i den anden ende af banen.

Forsvarsprofiler blev skadet

2. halvleg blev noget mere begivenhedsrig, når det handler om afslutninger – og mere drama i den forstand, at SønderjyskE i løbet af det første kvarter blev tvunget til at udskifte begge sine midterforsvarere Marc Pedersen og Kees Luijckx på grund af skader, hvorfor kampen måtte spilles til ende med en vikarduo bestående af Stefan Gartenmann og Anders Egholm.

Gæsterne lod sig på ingen måde presse i bund selv om de kun var 10 mand, men var faktisk toneangivende i perioder.

Hovedparten af sine bedste afslutninger faldt i forbindelse med standard-situationer. Tæt på var blandt andet Kian Hansen, der dog måtte se sit skud vippet over målet af Sebastian Mielitz, mens Tim Sparv lidt senere helflugtede lige over målet.

Og den tidligere SønderjyskE-spiller Marc Dal Hende tvang Mielitz til en ny stor redning, da han fyrede af med højrebenet.

Den stærkt spillende keeper lavede kort efter sin eneste fejl, men slap ustraffet fra at totalkikse, da han skulle sparke en tilbagelægning opad banen.

I den modsatte ende udfordrede Alexander H. Bah med et fladt velplaceret skud, men Jesper Hansen nåede på fornem vis ned og fik bolden vippet uden om stolpen, mens Mart Lieder måtte se et hovedstødsforsøg sejle lige over overliggeren.

Men dramaet endte altså uden scoringer for øjnene af 5785 tilskuere på Sydbank Park.

