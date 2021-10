Tårer i Parken: 'Alle elsker Per'

Sympatitilkendegivelserne for FCK's fyrede holdleder Per Wind stjal opmærksomheden i Parken før FCK smed sejren i de sidste sekunder og spillede 1-1 mod oprykkerne fra Viborg

Det er sjældent, at det er de scener, der udspiller sig før en fodboldkamp, er dem, man husker bagefter.

Men det var i den grad tilfældet i Parken, hvor FCK’s fanskare reagerede med masser af følelser ovenpå ugens brutale fyring af klubbens mangeårige holdleder Per Wind og klubbens velfærdsofficer Mikael Antonsson.

Mens FCK’s sportsdirektør Peter Christiansen stod i et tv-studie og forsøgte at træde vande omkring øvelsen, modtog 66-årige Wind adskillige kram på sin vej ind til spillerboksen - også fra dagens gæster i Viborg-lejren.

Per Wind var tydeligevis rørt over fanskarens reaktion på hans fyring. Foto: Lars Poulsen

Et bevis på det aftryk, den populære skikkelse har sat sig i Superligaen.

På stemningstribunen var der støtte med ledelses-kritiske bannere, der talte om FCK-DNA og ’en nedværdigende afsked’, og lige før kampstart fik den tidligere landsholdsmålmand så lov at gå rundt helt alene på banen, mens fanskaren sang ’alle elsker Per i København’.

Han sugede sympatien ind med tårer i øjnene.

På stemningstribunen var der støtte med ledelses-kritiske bannere. Foto: Lars Poulsen

Inde på banen skulle hans søn, landsholdsspiller Jonas Wind, så forsøge at finde fokus, men han leverede en temmelig anonym indsats – uden af den grund at falde igennem på FCK-holdet.

Måske er det tætte kampprogram ved at indhente FC København, for efter torsdagens halvflove indsats mod Lincoln fra Gibraltar i Conference League var det ikke just med friske batterier og kreativitet i støvlerne, holdet kom ud til hjemmekampen mod Viborg.

Gæsterne var til gengæld dygtige til at lukke rummene ned og især organisere sig tæt midt på banen, så FCK’erne blev tvunget til at spille over kanterne. Herfra var der dog heller ikke meget skarphed i indlæggene, og så fusede første halvleg, hvor oprykkernes Jay-Roy Grot havde den største chance, nærmest væk i vinden.

Der var mere fysik end skønspil fra start. Her en luftduel fra en ret begivenhedsløs første halvleg. Foto: Lars Poulsen

I anden halvleg begyndte det nærmest at ligne en nulløsning, da hjemmeholdet havde mere end svært ved at spille sig frem til åbne chancer.

Men i det 76. minut bankede Pep Biel så pludselig et frispark på stolpen, og minuttet senere lagde indskiftede Isak Bergmann Johannesson så en perfekt skråpasning i feltet til Jens Stage, som fladt huggede bolden i kassen.

Jens Stage skriger forløsningen ud efter sin scoring i det 77. minut. Foto: Lars Poulsen

Jess Thorup og FCK måtte æde en sen udligning på en følelsesladet aften. Foto: Lars Poulsen

Det viste sig dog ikke at være nok, for i de sidste sekunder af dommerens tillægstid udlignede Viborgs på et selvmål efter hjørnespark.

Et selvmål af Jens Stage, der dermed fik den tvivlsomme ære at være dobbelt målscorer.