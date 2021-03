Tacklingen alle taler om: Måtte syes i pausen

AGF var endnu en gang involveret i en kontroversiel episode, da aarhusianerne onsdag aften tabte 0-1 til FC Nordsjælland på hjemmebane.

Allerede efter et par minutter fik Bubacarr Sanneh marchordre som følge af en for voldsom tackling på Ibrahim Sadiq.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ibrahim Sadiq kunne spille videre, men blev syet i pausen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Dommer Morten Krogh bemærkede ikke selv noget ulovligt, men med hjælp fra VAR-vognen fik han syn for, at Sanneh udover bolden også tog en god luns af Sadiq.

Bogstaveligt talt, viste det sig.

Efter kampen forsøgte Christian Wolny, der er kommunikationschef i organisationen bag FC Nordsjælland, Right to Dream, at bringe lidt fakta til bordet over for de AGF-fans, der ikke kunne se den store forbrydelse i Sannehs tackling.

Artiklen fortsætter under billedet..

Her fremgår det tydeligt, at Ibrahim Sadiq fik en flænge under benskinnen af den tackling, som kostede Bubacarr Sanneh direkte rødt kort efter blot et par minutters spil.

Det var angiveligt AGF's læge, der stod for at sy flængen sammen, men ikke desto mindre var AGF'erne særdeles utilfredse med dommerens beslutning.

Morten Krogh forklarede dog efterfølgende, hvorfor der skulle en VAR-gennemgang til, før han besluttede sig for rødt kort.

- Inde på banen ser jeg, at bolden bliver spillet, og derfor dømmer jeg ikke frispark. Efter VAR-tjek bliver jeg kaldt ud til skærmen, og der kan jeg se, at vi har kontaktstedet, som sidder højt oppe på benet. Vi har en tackling, som der ikke er kontrol over, og farten er høj. Det lagt sammen bliver til et rødt kort, lød det fra dommeren.

AGF følte sig også uretfærdigt behandlet i søndagens kamp mod FC København, hvor sidstnævnte fik tildelt et straffespark dybt inde i overtiden - også efter VAR-kig.

AGF-stjerne langer ud efter dommerne

VAR-rødt indvarsler markant AGF-ændring