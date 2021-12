Tæskede 16-årig: Flere FCK-hooligans skal i fængsel

13 ubetingede og to betingede domme venter de 15 FCK-hooligans, der slog løs på en ung Brøndby-fan sidste år

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): 15 FCK-bøller blev onsdag fundet skyldige i at have udøvet vold mod en 16-årig Brøndby-tilhænger sidste år.

Dommen lød på ubetinget fængsel mellem tre og fem måneder til 13 af de tiltalte FCK-hooligans, mens de resterende to fik en betinget dom på tre måneder. De skal derfor udøve samfundstjeneste i 40 timer.

De dømte FCK'ere har alle udbedt sig betænkningstid, og dermed vil de have mulighed for at anke dommen til landsretten.

Københavns Byret har dømt de tiltalte efter straffelovens paragraf 245, der omhandler vold af særlig farlig og brutal karakter.

De 15 FCK-hooligans er alle mænd i 20'erne, en enkelt er dog 37 år.

13 FCK-hooligans skal bag tremmer for overfaldet på den 16-årige Brøndby-fan. Foto: Ekstra Bladet

Slået og sparket i hovedet

Den voldsomme episode, som FCK-bøllerne nu er dømt for, stammer tilbage fra 12. juli 2020, da ærkerivalerne FC København og Brøndby tørnede sammen i Superligaen.

Inden braget i Parken røg fans fra begge lejre i totterne på hinanden, hvor den 16-årige Brøndby-fan blev tæsket med spark og slag, mens teenageren lå ned på Sundevedsgade på Vesterbro i København.

Billedet, der kan ses længere oppe i artiklen, viser, hvordan den 16-årige magtesløs ligger på fortovet og bliver banket af bøller iklædt masker.

Københavnerderbyet endte 0-0, og på daværende tidspunkt havde corona også fat i Superligaen - derfor var et begrænset antal tilskuere på lægterne.

