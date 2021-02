Tæt forbindelse til Braithwaite-agent

Ekstra Bladet har afdækket, hvordan den nuværende Brøndby-spiller Jonathan Ægidius brugte den uautoriserede agent Nudi Ghelam, da han i januar forhandlede med Lyngby og FC København.

Det er ikke første gang, at Nudi Ghelam havner i overskrifterne i forbindelse med unge fodboldspillere, og på trods af den manglende registrering er han en aktiv herre i agentmiljøet.

Nudi Ghelam har tætte forbindelser til den svenske agent Hasan Cetinkaya, der blandt andet har spillere som Frenkie de Jong, Martin Braithwaite og Victor Lindelöf i sin stald.

Ghelam ser tilsyneladende op til den svenske agent, som han på sociale medier kalder 'padrino' (gudfar).

For knap et år siden skrev Ghelam i et opslag på Instagram, at Cetinkaya var hans rollemodel i livet, og der er en klar forbindelse mellem de to.

Nudi Ghelam har været registeret agent hos DBU, men i efteråret forsvandt han fra DBU's hjemmeside over de for tiden 183 registrerede fodboldagenter.

Men han har arbejdet i kulisserne.

Ekstra Bladet har kortlagt, at det var den uautoriserede agent Nudi Ghelam, der førte forhandlingerne med flere af klubberne, da U-19 landsholdsmålmanden Jonathan Ægidius skiftede klub i januar.

Ghelam spillede målmandens klub, Lyngby, ud med FC København og Brøndby, hvor sidstnævnte endte med at sikre sig målmandens underskrift.

B.T. skrev i december 2016, at Hasan Cetinkaya havde indgået et samarbejde med den danske agent Nudi Ghelam, og der er grund til at formode, at det stadig eksisterer i en eller anden forstand.

I hvert fald kan man på Nudi Ghelams Instagram-profil se ham i selskab med spillere, der ifølge Transfermarkt er i stald hos HCM Sports Management.

Det drejer sig blandt andre om Anders 'AC' Christiansen, Andreas Maxsø, Mohamed Daramy og Martin Braithwaite.

Han var med, da den danske landsholdsspiller for et år siden blev præsenteret i FC Barcelona og optræder også på billeder med daværende sportsdirektør Eric Abidal og Hasan Cetinkaya.

HCM Sports Management har ingen hjemmeside, så det er svært at se, hvilke agenter der er ansat i firmaet.

Ifølge den anerkendte transferside transfermarkt.com består firmaet af Hasan Cetinkaya og Ali Dursun.

I Danmark har agenten Kenan Mert tidligere været registeret med en 'HCM-mailadresse', men han er ikke længere at finde på siden over registrerede agenter.

Mohamed Khayat, der er dansk registreret agent, er også en del af netværket hos Hasan Cetinkayas firma.

Ghelam er tavs Ekstra Bladet har forsøgt at få Nudi Ghelam i tale, men han har ikke reageret på talrige henvendelser. Vi kontaktede ham søndag telefonisk, siden lagde vi en besked på telefonsvareren. Vi har sendt en SMS-besked og efterladt en besked på Messenger - alt sammen uden held. Her er et udvalg af de spørgsmål, vi gerne vil stille Nudi Ghelam. Hvorfor var du involveret i Jonathan Ægidius' kontraktforhandlinger, når du ikke er registreret agent?

Er du klar over, at man ifølge DBU's regler skal være registreret for at føre forhandlinger om kontrakter og klubskifter?

Hvorfor afmeldte du dig som DBU-agent i efteråret, da der kom en klagesag over dig?

På din LinkedIn-profil står du som FIFA-agent. Hvorfor, når du er afmeldt?

Har du været i kontakt med DBU de seneste måneder, efter du lod dig afregistrere som officiel agent?