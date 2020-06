Tæt på bronze

AARHUS (Ekstra Bladet): FC København skal kigge sig seriøst over skulderen for AGF mener det tordnende seriøst denne sæson.

På to lynhurtige slangehug lige før pausen punkterede De Hvide FC Nordjællands drømme om point i gryden i Marselisborgskoven.

Først dummede Ivan Mesik med en ukoncentreret pasning centralt, som Patrick Mortensen pillede til sig og sendte hurtige Mustapha Bundu i galop over føljen.

Bundu har kæmpet noget med at finde takterne efter genstarten, men netop som AGF havde brug for det allermest strålede han. Bundu fandt elegant Jakob Ankersen, der huggede AGF på 1-0 lige før pausen.

En forløsning for hjemmeholdet, der havde skabt de få chancer, der havde været i det intense opgør, hvor FC Nordsjælland i perioden op til scoringen havde fået masser af frihed til at kombinere rundt, men i de områder, hvor det virkelig var farligt, efterlod AGF ingen plads.

Omvendt var AGF direkte og farlige. En tredobbelt chance skulle have givet mål efter otte minutter og efter en halv time fik Jakob Ankersen en kolossal chance på hovestød.

Selv uden den defensive styrmand Niklas Backman var der ingen vaklen ud over de tilløb til panik, som keeper William Eskelinen åbenbart skal servere.

Det er altid besnærende at se på FC Nordsjællands hurtigløbere kombinere sig rundt på banen, men i modsætning til det chanceorgie som det udløste mod FC København, så var der slet ikke snert i tigrenes offensiv.

Magnus Kofod Andersen kunne have ændret det midt i første halvleg, men han ramte fra 30 meter overkanten af overliggeren efter en kollision mellem Abu Francis og William Eskelinen, som efterlod AGF's skadet keeper i græsset.

Den afslutning blev blot en af to fra gæsterne i første halvleg, og det viste tydeligt, hvad FC Nordsjælland manglede.

Og de få afslutninger blev ekstraordinært skæbnesvangre i tillægstiden før pausen, da Bundu atter fik revet sig fri på kanten og tæt under mål kunne Patrick Mortensen fordoble føringen.

For tredje gang i sæsonens løb lukkede De Hvide stort set ned for FC Nordsjælland over 90 minutter. Indskiftede Kamaldeen Sulemana skød behjertet i sidenettet, da han kom i fart lige efter pausen, men ellers blev gæsterne holdt væk af et AGF-mandskab, hvor de unge drenge Benjamin Hvidt og Sebastian Hausner ikke lod FCN's unge noget tilbage.

Det var først i slutfasen at FC Nordsjælland for alvor fik AGF'erne til at vakle, og da Ibrahim Sadiq reducerede til 2-1 netop som opgøret gik ind i overtiden, var der optræk til nervøsitet på hjemmeholdet, der dog red stormen af.

