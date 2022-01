Tæt på FCK-exit: Vender hjem til Sverige

Pierre Bengtsson er kun detaljer fra at forlade FCK og skrive under med svenske Djurgården

Det nærmer sig enden for Pierre Bengtsson i FC København.

Den 33-årige svenske venstre back har længe stået klar ved udgangen, men nu er han ifølge Ekstra Bladets oplysninger kun de sidste detaljer fra at skifte hjem til Djurgården i Sverige.

Pierre Bengtsson har været i overskud i FC København, og det er et stykke tid siden, at han solgte sin lejlighed på Frederiksberg til den tidligere holdkammerat Thomas Delaney.

Det var med udsigt til, at han ville tilbage til Stockholm, hvor hans journalist- og forfatterkæreste Carolina Neurath har base. Nu ser det endelig ud til at lykkes.

Pierre Bengtsson skulle være så tæt på et skifte hjem til Djurgården, at meget skal gå galt, hvis ikke han snart sætter sin underskrift på en aftale. Hvis og når det sker, vil det være endegyldigt farvel til FCK efter at have fået spilletid i ti forskellige sæsoner.

Bengtsson nåede ifølge Superstats 189 kame for FC København, og dermed er han nummer syv på listen over spillere med flest FCK-kampe.

Næste skridt ser dog ud til at blive i Djurgården, der endte den seneste sæson som nummer tre i Allsvenskan.

