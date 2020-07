Tæt på kæmpe salg: Fører kapløb om Superliga-juvel

Mohammed Kudus skifter formentlig FC Nordsjælland ud med Ajax. Den hollandske klub har fulgt ghaneseren længe og vil være et godt skridt på karrierevejen

John Steen Olsen ser ud til at få sin vilje.

Den rutinerede danske Ajax-scout har de seneste sæsoner sat mange plusser ud for Mohammed Kudus’ navn, når han fra sin plads på Right to Dream Park har holdt øje med FC Nordsjællands talenter.

Når den 77-årige talentspejder taler, lytter de i Amsterdam, og det trækker op til et stort skifte.

Der har været mange rygter, og adskillige klubber har været inde i billedet til den 19-årige ghaneser, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligger det til, at Ajax løber med Superliga-juvelen.

Forbindelsen er i hvert fald brandvarm.

John Steen Olsen har i mange år fundet talenter til Ajax i Skandinavien. Det var ham, der anbefalede klubben at købe Zlatan Ibrahimovic. Foto: Lars Poulsen

Kudus har de seneste kampe siddet udenfor. Der har været meget at tænke over for FC Nordsjælland 10’eren, der ikke har manglet tilbud.

Det har naturligvis fyldt meget i hovedet på Kudus, og derfor spillede han hverken torsdag i Brøndby eller søndag i Farum mod AaB.

John Steen Olsen var på plads til kampen mod nordjyderne, men så altså ikke Kudus i aktion. Han har dog for længst set nok til at sende sin købsanbefaling til Holland.

Også Everton og Borussia Mönchengladbach har bejlet kraftigt til Kudus, der formentlig vil kunne tjene mere ved et skifte til Premier League eller Bundesligaen.

Premier League er det helt store i hjemlandet Ghana, men den ghanesiske landsholdsspiller vil til en klub, der fra første dag kan give ham en central rolle.

Mohammed Kudus har scoret 11 gange i 25 Superliga-kampe i denne sæson. Foto: Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Det kan Ajax, som også har bevist, at de kan sælges spillere til de allerstørste klubber i Europa.

Inden for de seneste år har klubben solgt stjerner til FC Barcelona, Juventus og Chelsea, og det ikke uvæsentligt.

Det er klubber på den hylde, som Mohammed Kudus drømmer om, og Ajax er et godt skridt på vejen.

FC Nordsjælland har også en stor interesse i, at han vælger 'rigtigt' og bliver en succes. For i aftalen vil der være en videresalgsklausul, og den kan blive rigtig mange millioner værd i fremtiden.

Mohammed Kudus kom til FC Nordsjælland fra Right to Dream-akademiet i Ghana og har fået knap to sæsoner i det nordsjællandske.

Kudus forlængede for et år siden sin aftale frem til udgangen af 2021.

Timingen for et salg er den rette nu, og Ajax-trøjen bliver efter alt at dømme den næste, han ifører sig.

