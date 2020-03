Tæt på kollaps i heftig anden halvleg

FCK-manager Ståle Solbakken er åbenbart bedre til at holde peptalk i pausen end før kampene.

For som det var tilfældet i den seneste hjemmekamp mod Celtic, var hans tropper også denne søndag som forvandlet, da de efter en noget rutinepræget indsats i første halvleg mod AaB kom ud til den næste i et spillemæssigt helt andet tempo og med en helt anden skarphed.

Det gav en tiltrængt sejr i den hjemlige række, hvor FC Midtjylland er ved at trække fra, og igen kom Michael Santos og Pep Biel såmænd på måltavlen på et tidspunkt, hvor FCK igen er ved at løbe tør for angribere.



Daramy servede assists i søndagens opgør. Foto: Jens Dresling

En sikker 3-0 sejr var dog ved at blive formøblet, da gæsterne fik reduceret til 2-3, men derved blev det, og AaB har stadig ikke vundet i Parken i den bedste række siden 2007.

Første halvleg blev spillemæssigt halvkedelig med hjemmeholdet i mest boldbesiddelse men uden det tempo, den tænding og den flair, som FCK’erne viste i Glasgow torsdag aften.

Optakten til kampen var heller ikke befordrende, for under opvarmningen måtte Dame N’Doye melde forfald – angiveligt med problemer i det aldrende bentøj.

Hans afløser, den mere bevægelige Mohamed Daramy, gjorde det såmænd mere end udmærket, mens hans spansktalende offensiv-kolleger, Michael Santos og Pep Biel, ikke lignede to, der har et sprog til fælles.

Et par gange forsømte de at lade hinanden komme til fadet, og så brændte de hver deres store chance på fornuftig afslutningsdistance.

Halvlegen var præget af mange fysiske dueller, og de to 10’ere, Carlos Zeca og en yderst bovlam Lucas Andersen, fik begge advarsler indenfor de første 10 minutter.



Der var spænding helt til det sidste. Foto: Jens Dresling

Efter pausen kom der mere fart i spillet hos hjemmeholdet, og Jens Stage fik et par gode muligheder, først på en helflugter på Bryan Oviedos indlæg og siden på en løs chancen udenfor feltet.

Og så fulgte ti gyldne minutter pludselig for hjemmeholdet og dets to spansktalende torreadorer.

I det 55. minut kunne Santos ret uhindret heade Oviedos præcise indlæg ind bag Jakob Rinne, og kun to minutter efter satte Daramy flot en helt fri Pep Biel op til en nem scoring til 2-0.

Denne gang skulle der gå fire minutter, før Daramy igen viste fint overblik og servicerede Santos, der blev dobbelt målscorer med hovedet.

Så lignede det for alvor en stensikker hjemmesejr, men så vågnede Lucas Andersen op.

I det 72. minut sendte han fra 22-23 meters afstand et missil af sted direkte på frispark, og Kalle Johnsson sprællede forgæves. Det gjorde han også fem minutter senere, da Lucas Andersen gik til baglinjen og sparkede bolden ind i det lille felt, hvor Carlos Zeca var så uheldig at dirigere bolden i eget net.

I dommerens tillægstid brændte det vildt på foran FCK’s mål, da bolden røg rundt som en kugle i en pinball-maskine, men den spinkle føring holdt til sidste fløjt.



