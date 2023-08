Tæt på ny tv-aftale: Slagsmål om millioner

Forhandlingerne om rettighederne til Superligaen trækker ud, men parterne er tæt ved målet om en ny aftale for de kommende seks år, hvor Viaplay og TV 2 ventes at blive rettighedshavere

Nu venter afgørelsens time!

Vi har ventet i flere måneder, men nu er en ny tv-aftale snart under opsejling.

Som Ekstra Bladet forstår det, er forhandlingerne om en ny tv-aftale for Superligaen på vej ind i den sidste fase, hvor slagsmålet om millionerne skal stå sin prøve.

FC København ventes i fremtiden at blive vist på TV 2/TV 2 Play og VIaplay, når den nye tv-aftale træder i kræft næste sommer. Det bliver en seksårig aftale. Foto: Kenneth Meyer

Den afgørende budrunde er på trapperne. Der er lagt op til en endelig afgørelse formentlig senere i denne måned.

Det er svært at forestille sig en aftale uden Viaplay og TV 2, der ventes at dele rettighederne mellem sig de kommende seks år.

For alt peger i retning mod, at den kommende tv-aftale bliver af seks års varighed.

En aftale, hvor Viaplay og TV 2 deler rettighederne ligeligt mellem sig. Så den ene tv-station råder over første-, tredje- og femtevalget den ene uge, mens modparten har de tre øvrige kampe – andet-, fjerde og sjettevalget. Ugen efter bytter de så rundt.

Annonce:

Det betyder, at superliga-elskerne både skal have TV 2 Play og Viaplay, hvis de skal følge deres favoritklub. For med den fordeling vil de to mest populære klubber Brøndby og FC København oftest blive vist skiftevis på de to kanaler.

Svært forhandlingsforløb

Det har været langstrakte forhandlinger for at få en ny tv-aftale forhandlet på plads.

10. maj startede forhandlingerne, der nu har kørt mere end tre måneder.

Hvis Brøndbys fansene skal se holdet på tv fra 2024, kræver det med stor sandsynlighed både TV 2 Play og Viaplay. Foto: Kenneth Meyer.

Det lange forhandlingsforløb kan undre, men det hænger uden tvivl sammen med, at Divisionsforeningen havde sat næsen op efter en stærkt, forbedret tv-aftale. Og den er svær at forhandle i land, fordi der reelt ikke er konkurrence om tv-rettighederne.

Med Discovery helt ude og streamingtjenesten DAZN med et useriøst bud, så er der reelt kun to tilbage i kapløbet – TV 2 og Viaplay.

Og det øger på ingen måder mulighederne for at presse prisen op. For de to har fra starten været interesseret i at dele rettighederne mellem sig.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, var ellers meget optimistisk, inden forhandlingerne gik i gang.

Annonce:

- Min klare vurdering er, at vores rettigheder mediemæssigt har en større værdi i dag i forhold til 2018, da vi senest solgte rettighederne.

- Den vurdering understøttes af alle de tal, vi kan fremlægge for udviklingen de senere år.

- Superligaen og dansk fodbold er inde i en forrygende udvikling, sagde Claus Thomsen.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, var optimistisk, inden forhandlingerne startede. Nu siger han, at man bruger den nødvendige tid for at få den bedste aftale for dansk fodbold. Foto: Annika Byrde

Aktuelt er direktøren meget fåmælt om forhandlingerne:

- Vi tager den tid, der er nødvendig for at lave den bedste aftale til gavn for dansk fodbold, siger Claus Thomsen, der ikke vil udtale sig om, hvornår en aftale er endelig klar.

Vi er nu gået i gang med det sidste år af den gamle tv-aftale, hvor aftalen har en værdi på hele 480 millioner kroner.

Og det er det beløb, som Divisionsforeningen gerne ser hævet yderligere.

Men tendensen i Italien er ikke til dyrere tv-aftaler for Serie A.

Her har DAZN, der er en streamingtjeneste, rettighederne til Serie A i Italien. Den gamle aftale har hidtil indbragt 975 mio. euro, men lige nu tyder det på, at der her bliver tale om en stærkt forringet tv-aftale, når den er forhandlet endeligt på plads.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvis du vil se FC København vigtige Champions League-kvalifikation tirsdag mod Sparta Prag, kan du købe adgang her