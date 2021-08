Tager første sejr efter målfest

Efter tre målløse kampe i træk fik Silkeborg fredag aften endelig hul på bylden, da Viborg blev besejret med 4-1 i fjerde runde af Superligaen.

Silkeborg-spillerne Sebastian Jørgensen, Nicolai Vallys og Alexander Lind stod for målene, der sikrede sæsonens første sejr for Silkeborg.

Både Silkeborg og Viborg er rykket op i Superligaen op til denne sæson og har vist lovende takter indtil videre.

Selv om det var Viborg, der fortsatte den tendens mest i store dele af kampen, var Silkeborg for første gang i sæsonen uhyre kyniske.

Meget af spillet foregik på tæt på Silkeborgs målfelt, men faren lurede først for alvor, hver gang hjemmeholdet fik lov til at løbe kontra den anden vej.

Med resultatet rykker Silkeborg op på seks point, mens gæsterne fra Viborg forbliver på fire.

I første halvleg havde begge hold nærmest identiske skud på undersiden af overliggeren, der havde fortjent en bedre skæbne.

Efter 22 minutter fik Viborg bolden i kassen, men lykken var kortvarig, da der blev dømt offside efter en VAR-gennemgang.

I stedet var det midtbanespilleren Sebastian Jørgensen, der kunne sende Silkeborg i eufori for første gang i sæsonen, da han scorede på en returbold i det 43. minut.

Anden halvleg startede med et massivt pres fra Viborg, men gæsterne havde svært ved at bryde gennem et solidt Silkeborg-forsvar.

Modsat kunne Sebastian Jørgensen så fordoble sin målkonto efter en friløber på en omstillingschance i det 69. minut.

Efter målet satte Silkeborg sig på kampen, og i det 78. minut krøllede kantspilleren Nicolai Vallys bolden i mål.

Med kort tid tilbage fik Viborgs forsvarsspiller Christian Sørensen reduceret til 1-3.

Silkeborg var dog ikke færdige med at score, da angriberen Alexander Lind fik scoret i overtiden af kampen.