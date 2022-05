Tager skylden for nedtur

En udvisning til Arbnor Mucolli blev dyr, da Vejle mandag aften spillede 2-2 ude mod Viborg i Superligaens nedrykningsspil.

Vejle var ellers kommet foran på et mål af Mucolli, men få minutter senere fik offensivprofilen sit andet gule kort og måtte efterlade Vejle-holdet en mand nede i det sidste kvarter.

I overtiden fik Viborg udlignet til 2-2, og det var derfor en meget skuffet Arbnor Mucolli, der var ude med riven efter sig selv efter slutfløjt.

- Det var det dummeste, jeg overhovedet kunne gøre. Det lignede mig slet ikke at gøre sådan noget.

- Dommeren fortalte mig, at jeg blev udvist for en stempling med strakte knopper. Jeg så den også på TV efter kampen, og det er et klart og tydeligt gul kort, så der er ikke noget at sige til, at jeg blev vist ud, siger Arbnor Mucolli.

Se episoden nedenfor

Vejles cheftræner, Ivan Prelec, er skuffet over profilens udvisning, men han er heller ikke i tvivl om, at udvisningen irriterer hovedpersonen allermest selv.

- Det var en ikke god situation for ham, og han begik en klokkeklar fejl.

- Jeg er ikke i tvivl om, at han er den, der har det sværest med situationen lige nu. Arbnor (Mucolli, red.) elsker Vejle, og han giver altid alt, hvad han kan, siger cheftræneren

Tobias Mølgaard var en af de tilbageværende spillere på banen, da Mucolli blev udvist.

Venstrebacken fortæller, at udvisningen gjorde betingelserne hårde for nedrykningskandidaterne.

- Vi håndterede udvisningen godt, men det er klart, at det blev svært for os i de sidste ti minutter, da Viborg sparkede bolde i feltet. Sådan er fodbold, og vi skal bare videre, siger Mølgaard.

Udvisningen betyder ligeledes, at Vejles offensive profil ikke kommer til at indgå i truppen, når Vejle hjemme tager imod AGF i næste spillerunde.

Arbnor Mucolli er bitter over, at han ikke får lov at deltage i det store bundbrag

- Vi havde håbet på at få de tre point, og at holdet kunne ånde AGF i nakken. Det har været nogle fede kampe, vi har spillet mod AGF i denne sæson, så jeg ærgrer mig rigtig meget over, at jeg ikke kan være med, siger Vejle-stjernen.

Cheftræner Ivan Prelec indrømmer, at Arbnor Mucolli bliver svær at undvære for holdet.

- Det betyder meget for os, at han ikke er til rådighed i kampen mod AGF. Han er en rigtig dygtig spiller. Vi spiller mange kampe her i slutperioden, så vi skal nok finde en måde at løse Arbnors fravær på, men det er klart, at det bliver svært, siger Ivan Prelec

I Viborg-lejren var der større grund til smil. Cheftræner Jacob Friis mener nemlig, at Viborg-mandskabet fik udnyttet Mucollis fravær til fulde.

- Det er ikke altid nemt at spille med sådan et pres, men vi pressede hårdt på, og vi havde fundet nøglen til at komme ind i feltet, så vi skulle bare lirke låsen op til sidst, og det formåede vi, siger Jacob Friis.

Viborg skal i næste runde en tur til Odense, hvor OB venter.