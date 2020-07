Tager tykt pis på FCM

Den midtjyske selvforståelse er sjældent forstuvet – i hvert fald ikke i ret lang tid ad gangen – og når man stikker snotten frem, må man også finde sig i at få et par venskabelige dask over den i ny og næ.

Det får FC Midtjylland af søndagens modstander og vært på Ceres Park i Aahus, der i et tweet lystigt kalder til ’Verdenspremiere’ søndag kl. 20 med følgende tekst:

’Som den første klub i verden spiller vi mod de nykårede danske mestre!

Folkene fra smilets by noterer også lige i skyndingen, at gymnastikforeningens drenge møder ingen ringere end krejlerne fra ’The Drive-In Club’ fra heden.

Spøgen er naturligvis en listig henvisning til den første fulde runde efter coronalukningen, hvor FC Midtjylland 1. juni kaldte bilisterne til drive-in ball på parkeringspladserne uden for MCH Arena.

De midtjyske ulve var ikke sene til at udnævne begivenheden som en verdenspremiere, selv om der dog findes folk, der har hørt om drive-in i mange forskellige sammenhænge tidligere…

AGF slutter det muntre indslag af med at ønske FC Midtjylland til lykke med DM-guldet.

'Lange Paul' var med, da FCM 1. juni inviterede til drive-in fodbold uden for MCH Arena. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Nu har østjyderne selvfølgelig også noget at have selvtilliden i, efter som FCM kun har lukket 20 basser ind i sæsonen – de syv af dem har AGF scoret i Herning, hvor holdet senest har vundet 3-1 og 4-3.

Måske er det derfor, Brian Priske sparer Erik Sviatchenko og Alexander Scholtz til ’verdenspremieren’ søndag i Aarhus…

AGF noterer i øvrigt også lige i skyndingen, at Claus Steinlein i en fjern fortid har båret den hvide trøje i ganske få kampe.

’Men det er da blevet foreviget,’ lyder teksten til et foto af 1995-udgaven af Steinlein iført hvid kamptrøje.

Et dyk i arkiverne hos danskfodbold.com afslører, at FCM-direktøren i en 25 år yngre udgave blev noteret for fire kampe for AGF. Fire indskiftninger og 55 minutter i alt. Ingen scoringer men et enkelt gult kort.

Mon ikke han fik det for at lade munden løbe…