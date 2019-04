Taler om mulig fyring: - Det er vanvid

AC Horsens tabte søndag klart til et reservespækket AGF-mandskab. Bo Henriksen virker ikke til at have flere våben, mener Stig Tøfting

Det stinker af krise i Horsens, hvor byens Superliga-mandskab ikke har vundet siden midten af februar.

Dermed er holdet nu oppe på ti kampe på stribe uden sejr, og der blev blot hentet to point i gruppespillet.

Det var ikke nok til at undgå de giftige kampe om nedrykning fra Superligaen, og den elendige formkurve taget i betragtning, så kan klubbens kælenavn hurtigt ændre sig til den gule nedrykningsfare.

At det er kommet så vidt, skuffer Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- Det er vanvid, at de ikke klarer frisag, når man tænker på, hvor dårlig en periode SønderjyskE har haft, og at AC Horsens gik ind til gruppespillet med et forspring på tre point. Men sådan går det, når man kun scorer et mål i seks kampe. Det virker jo til, at ligegyldigt hvem, Bo Henriksen smider op i front, så er det ufarligt.

- Når de samtidig intet får ud af deres dødbolde længere, så har de balladen, siger Stig Tøfting og påpeger, at Bo Henriksen må frygte for sit job frem mod playoff-kampene mod Vendsyssel.

- Sædet brænder gevaldigt under Bo. Det er ligegyldigt, hvor flotte resultater han tidligere har leveret med et meget begrænset materiale. Når man ser Horsens spille dette forår, så virker det sgu modløst og uopfindsomt.

- Det er svært at se, hvor målene og sejrene skal komme fra. Så der MÅ sidde nogle høje herrer i Horsens og spekulere på, om Bo Henriksen har opskriften til at sikre Superliga-tilværelsen, siger Stig Tøfting.

Situationen i Horsens er næsten til at tude over. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Horsens kan trods alt hænge deres hat på en smule statistik. Under Bo Henriksens ledelse er de gule den eneste Superliga-klub, der har formået at redde livet med den nye Superliga-struktur. Det gjorde man i 2017, da netop Vendsyssel blev besejret i et drama.

Vendsyssel er desuden det eneste mandskab, AC Horsens har slået i foråret, og kigger man lidt længere tilbage, så har Horsens faktisk vundet begge sæsonens opgør mod Vendsyssel.

- Jo jo, det er meget muligt, men sidst gik man ikke ind til kampene fuldstændig blottet for selvtillid. Nu kommer man med otte nederlag og to uafgjorte i ti kampe, hvor man sidst havde to sejre og tre uafgjorte plus en playoff-sejr mod Esbjerg med i bagagen. Du må heller ikke glemme, at Vendsyssel fik smidt en mand ud, da Horsens vandt 3-0 i foråret, siger Stig Tøfting og pointerer:

- Statistik er én ting, men det virkelig bekymrende for Horsens er jo, at Bo Henriksen har rystet posen flere gange uden at finde en formel til sejr. Han har også trykket på de knapper, han har, med at give spillerne masser af kærlighed og selvtillid. Intet har hjulpet, og Vendsyssel er i min øjne favorit til at redde livet.

De Gule hænger med mulen for tiden. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Hvad skal Bo Henriksen gøre for at slå Vendsyssel over to kampe?

- Det er sgu et godt spørgsmål, men det handler om at genfinde stabiliteten i defensiven, som trods alt var der mod både Vejle og SønderjyskE - altså siden Søren Reese er vendt tilbage.

- Sats på rutinerede backs med Peter Nymann og Thomas Kortegaard. Spil med Rune Frantsen og Michael Lumb på kanterne, og giv igen chancen til Kasper Junker og Nicolai Brock-Madsen på toppen. Det kan godt blive et slagsmål mod Vendsyssel, hvor et udebanemål bliver afgørende, så det skal man gå benhårdt efter at få i første kamp.

