Taler ud om FCK-fiasko: 'Blev for meget'

Han var en stjerne i Brøndby IF og smadrede mål ind på stribe, og også under Ståle Solbakken så Kamil Wilczek ud til at få en vigtig rolle i FC København.

Men da FCK sagde farvel til Solbakken og goddag til Jess Thorup, gled Kamil Wilczek også længere og længere ud i FC København.

Til sidst var han så langt fra spilletid, at parterne sidst i det netop overståede transfervindue ophævede aftalen.

I stedet er angriberen nu tilbage i polsk fodobld og Piast Gliwice, og i den anledning har han til Dziennikarze Sport givet et stort interview.

Her fortæller han, at han ikke ved, hvad der gik galt i FCK.

- Sådan er det i fodbold. Nogle gange går det godt, andre gange går det dårligt. Det er svært at sige, hvad der gik galt. Jeg spillede ikke så meget, og det var vel det. Det er ikke, fordi jeg på en måned har glemt, hvordan man spiller fodbold. På et tidspunkt blev det bare for meget. Men det er ikke noget, jeg fokuserer på længere. Jeg tænker ikke på det, der er bag mig, siger han til Dziennikarze Sport.

Angriberen fortæller også, at han kun havde to muligheder i transfervinduet.

- Enten skulle jeg tage tilbage til Gliwice, eller også ville jeg blive i København. Selvfølgelig var der interesse fra forskellige klubber, men jeg valgte ikke at overveje andet. Det skulle være Piast, og det er blevet Piast, siger han.

Angriberen har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2024.