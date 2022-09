Tam FCK-sejr: Som at tisse i bukserne

FC København sikrede sig fredag aften en 1-0-sejr over Silkeborg, efter et opgør hvor københavnerne alt andet end imponerede

FC København oser af succes, stjernestøv og millioner. Historikken er storslået, fansene er mange, og så er de endda tilbage i Champions League.

På papiret ser det ualmindelig godt ud.

Fredag aften blev det hele ikke mindre imponerende af, at FCK kort inden startfløjt kunne byde ingen ringere end nyindkøbet Andreas Cornelius velkommen hjem. Til kæmpe jubelbrøl og klapsalver.

HAN er manden, der kan få det til at vende i den ustabile danske storklub. Det var i hvert fald den fornemmelse, der så ud til at være på lægterne inden fredagens opgør.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Andreas Cornelius kommer til at gøre livet svært for mange forsvarsspillere i Superligaen. Foto: Lars Poulsen

Men selvom Andreas Cornelius, der var med fra start, flere gange fik vist, hvor stor, stærk og farlig, han er, så var det generelt set en ny tam fornøjelse at overvære Jess Thorups mandskab.

Annonce:

Den danske landsholdsangriber bliver uden tvivl en stor gevinst for løverne. Men han kan ikke løfte det alene, hvis FCK skal være dominerende i Superligaen.

I de første 45 minutter var der nemlig ikke meget dominans over det, hjemmeholdet præsterede. Faktisk var Silkeborg-mandskabet det bedre hold.

Gæsterne var usvigeligt sikre på bolden - endda så meget, at selv de mange fremmødte FCK-fans var utilfredse og begyndte at buhe af deres hold. Silkeborg var tilmed også farlige, mens der manglede tempo og idéer hos FCK.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Viktor Claesson var banens bedste, da han scorede kampens eneste mål og konstant var en trussel. Foto: Lars Poulsen

Af samme årsag vil cheftræner Kent Nielsen nok ærgre sig ekstra meget over, at FCKs Viktor Kristiansen efter 41 minutter blev spillet til baglinjen og efterfølgende kunne sende bolden lige i panden på Viktor Claesson og ind i kassen.

Annonce:

Som at tisse i bukserne

I anden halvleg blev det en smule bedre fra de københavnske værters side, der især skal glæde sig over, at svenske Viktor Claesson er hér, dér og alle vegne, når det gælder om at komme frem til chancer. Nøj, han er farlig.

Men selvom det blev lidt bedre for Jess Thorups tropper, var der spænding om udfaldet helt til det sidste.

Silkeborg spillede sig op i løbet af halvlegen, og med omkring ti minutter igen havde den tidligere FCK-spiller Kasper Kusk et tilbud, der pludselig kunne have fået det hele til at se noget mere dystert ud i hovedstaden.

Silkeborg så dog ud til at mangle den nye Brøndby-spiller Nicolai Vallys, der ville have pyntet offensiven og måske være den brik, der kunne have gjort forskellen for dem fredag aften.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Silkeborg havde flere gode muligheder for at udligne, men manglede skarphed. Foto: Lars Poulsen

Det endte derfor med en 1-0-sejr til FC København. En sejr, der trods alt giver klubbens cheftræner bare en lille smule luft. Resultaterne er jo det vigtigste, skal man huske.

Annonce:

Og det kan godt være, at FC København i bund og grund også går glade ind til weekenden og nu kan se frem til tirsdagens Champions League-opgør i Dortmund med et smil på læben.

Men det er lidt som at tisse i bukserne for at holde sig varm. For der er stadig rigeligt at bekymre sig om i FC København, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at blive dansk mester.

Og det skal man blive, når man råder over spillere som Mathew Ryan, Andreas Cornelius, Viktor Claesson, Carlos Zeca og Mohamed Daramy.

Og så har jeg end ikke nævnt Rasmus Falk, der på grund af en operation i munden startede kampen på bænken.

Pa papiret er der i FC København alle muligheder for at være den altdominerende klub i Danmark og måske endda også skrabe et par point sammen i Champions League-gruppespillet.

Men lige nu er de langt fra at kunne leve op til de forventninger. Det ændrer en 1-0 sejr over Silkeborg ikke på.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs meget mere fra den danske Superliga herunder:

FCK-boss svarer igen: - Respektløst

Lønstrup: - Vallys ville til FCK

Udsat for had-beskeder: - Udover min fatteevne