Teenage-helt imponerer: - Klar til Top 5 liga

FC Nordsjælland overhalede SønderjyskE i grundspillets sidste, dramatiske kamp, men det var et 16-årigt supertalent, der stjal fokus

- Hans topniveau kan blive vildt. Vi taler om toppen i en af Top 5 ligaerne.

FC Nordsjællands træner, Flemming Pedersen, er sjældent karrig med at dele roser ud til sin unge talent-yngel, men dagens 16-årige, norske helt, Andreas Schjelderup, fik ham da helt op på øverste begejstringshylde.

Der var ret beset heller ikke grund til andet, for teenagerens to kasser mod SønderjyskE holdt høj klasse. Ja, der var vel nærmest tale om lidt af en ydmygelse af de stakkels modstandere, han efterlod i sit boldkælne kølvand, da han ydede sit markante bidrag til 2-1 sejren.

Og på den måde blev en ung matchvinder centrum efter en kamp, der ellers havde handlet om liv eller død og slutspilsplads med spænding til sidste fløjt. Der sendt gæsterne under stregen og værterne over igen-igen.

Selv kunne han dog ikke huske ret mange af de fikse detaljer, påstod han, da han efter kampen lidt genert forklarede sig på engelsk.

- Alting gik så hurtigt, at jeg ikke kan huske det, lød det med et forsigtigt smil.

- Jeg kan bare huske, at jeg var så glad, og at mit hold var glad. Det var en skøn følelse. Men jeg er nødt til at se det igen.

- Det er en utrolig følelse at hjælpe holdet med at både at få de tre point og med at kvalificere os til slutspillet, sagde Andreas Schjelderup og slubrede sin træners roser i sig.

De store ligaer – hvis topklubber han fravalgte for at skrive kontrakt med FCN – må lige vente lidt på hans fokus.

- Jeg vil ikke tænke på det lige nu. Selvfølgelig ser jeg op til Martin Ødegaard og Erling Haaland. Det, de gør for tiden i de store ligaer, er vanvittigt, så jeg forsøger da at se dem og få noget inspiration. Men lige nu vil jeg kun tænke på, hvordan jeg bedst muligt udvikler mig her i FC Nordsjælland.

Andreas Schjelderup har sagt farvel til endnu en modstander. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Og det har han fået lov til på kampbanen fra første dag.

- Der var en grund til, at han startede inde i årets første kamp mod Brøndby, sagde Flemming Pedersen.

- Vi har hørt kritik på, at man ikke kommer i slutspil med en 16-årig, men de unge skal jo have spilletid, hvis de har potentiale. Det bliver udviklet med spilletid, og så er det kun et spørgsmål om tid, før vedkommende præsterer.

- Andreas er en helt speciel spiller. Han er hverken helt eller halvt udviklet endnu, men der sidder et godt hoved på ham.

Også anfører Magnus Kofod gav los:

- Han var helt fantastisk i dag, men vi ser det her til træning hver eneste dag. Han har en teknik, der er helt sublim. Han er utrolig dygtig og har stor spilforståelse. Han er hurtig på fødderne og har blik for både assist og mål. Det så I selv i dag.

Andreas Schjelderup var såmænd på træningsophold hos både Ajax, PSV, Liverpool, Tottenham, Juventus, Bayern München og Villarreal, før han valgte at lade sit talent udvikle i FC Nordsjælland.

Det kan begge parter så nu arbejde videre med i den øvre del af Superligaen.