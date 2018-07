Teenage-talent strålede i OB-comeback

Jakob Michelsen førte SønderjyskE til ædelt metal og sølv-succes som vicemestre i Superligaen i 2016. Søndag stod den 37-årige cheftræner så i spidsen for OB på Odense stadion mod netop sin tidligere klub.

En ellers overkommelig opgave i Superliga-premieren forrige uge endte med at blive en skuffende start på sæsonen for De Stribede, som en smule overraskende tabte 2-3 til oprykkerklubben Vendsyssel.

Fynboerne søgte derfor oprejsning på hjemmebane mod SønderjyskE-krigerne fra Haderslev. SønderjyskE, som led samme bitre skæbne i Superligaens første runde, da mandskabet tabte 0-1 til AaB.

I OB’s startopstilling var der debut til midtbanespilleren Janus Drachmann, som tidligere på ugen blev hentet i FC Midtjylland – 30-årige Drachmann, som også har en fortid i SønderjyskE. Nicklas Helenius var desuden foretrukket i OB-angrebet fremfor Rasmus Festersen.

Sten Michael Grytebust – ’årets målmand’ i Danmark sidste år – havde forud for duellen med SønderjyskE opfordret hjemmepublikummet på lægterne til at give den gas som den vigtige 12. mand … Men fremmødet var sparsomt på Odense stadion søndag eftermiddag.

Sebastian Mielitz i SønderjyskE-målet blev testet fra kampens start. Anders K. Jacobsen sparkede resolut til kuglen fra kanten af feltet, men dog direkte i handskerne på Mielitz. OB leverede ellers en aggressiv start og satte sig hurtigt på opgøret.

Og OB’erne satte sig for alvor igennem med stor succes i duellerne – SønderjyskE derimod virkede en smule passive i kampens begyndelse.

Efter et kvarters spil diskede Grytebust op med klasse-aktion, da han kastede sig heroisk ned i målfeltet og afværgede katastrofen. Gæsternes Johan Absalonsen var ellers stukket af sted i dybden i højresiden og smækkede en flad bold ind til Nicholas Marfelt, men afslutningen sad altså lige i handskerne på den opmærksomme OB-keeper.

Sønderjyske havde sejren i sin hule hånd, men smed det væk. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

OB-dominansen aftog lige så stille, mens SønderjyskE-spillerne fik kæmpet sig tilbage i opgøret med et par farlige omstillinger. Jakob Michelsens mandskab overlod mere og mere initiativet til gæsterne, der var hurtige over returboldene.

Og i det 24. minut gik det galt for værterne. Den nyindkøbte SønderjyskE-angriber Mart Lieder kæmpede sig fri til baglinjen og sendte bolden ind foran OB’s mål. Bolden trillede igennem et passivt OB-forsvar, så en umarkeret Kees Luijckx uden besvær kunne prikke bolden i kassen til 1-0 til gæsterne.

OB-spillerne kæmpede efterfølgende med at få spillet til at flyde – boldomgangen hang ikke ordentligt sammen. Men eftersom SønderjyskE efter deres scoring trak sig en smule tilbage til de defensive pligter, begyndte hjemmeholdet at spille sig frem til SønderjyskE’s målfelt – men det offensive spil savnede en smule kreativitet.

Og Mielitz i SønderjyskE-målet blev ikke for alvor sat på prøve, selv om både Drachmann og Ryan Laursen trykkede af fra distancen.

I den modsatte ende kom OB-defensiven igen i vanskeligheder efter godt 40 minutters spil. Et farligt indlæg fra Marfelt landede hos Christian Jakobsen, som konsekvent huggede kuglen i netmaskerne bag Grytebust i OB-målet til en fortjent føring på 2-0.

I de absolut sidste sekunder af 1. halvleg fik OB tilkæmpet sig en kæmpechance til Troels Kløve, der blev sendt af sted med en drabelig stikning, der splittede SønderjyskE-bagkæden. Men en opmærksom Mielitz kastede sig ned, parerede bolden og ramlede samtidig ind i Kløve, så de begge måtte få behandling.

OB kæmpede sig på imponerende vis tilbage i anden halvleg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Jacob Michelsen foretog to indskiftninger i 2. halvleg. Kanterne Mathias Greve og Troels Kløve blev erstattet af Casper Nielsen og bare 17-årige Mathias Jørgensen. To offensive kræfter, som skulle forsøge at give mere pondus fremad i banen.

Akkurat som i kampens begyndelse blev initiativet lagt over på OB-mandskabets skuldre. SønderjyskE blev presset et godt stykke tilbage på banen, og der kom mere saft og kraft i duellerne fra fynboerne.

Efter knap 60 minutters spil kom forløsningen så for Jakob Michelsen på OB-bænken. Den purunge knøs, OB-kometen Jørgensen, blev på en omstilling sendt i dybden med en farlig pasning, og et stykke fra mål sparkede han bolden fladt mod det modsatte målhjørne og udplacerede dermed SønderjyskE-keeperen.

Jørgensen sparkede OB tilbage i opgøret med en fremragende kasse til stor glæde og jubel på tribunerne. Reduceringen gav hjemmeholdet fornyet tro på tingene – og point virkede ikke pludselig ikke så urealistisk.

SønderjyskE-cheftræner, Claus Nørgaard, foretog derfor en defensiv indskiftning ved at sende rutinerede Niki Zimling på banen i stedet for Mart Lieder. Gæsterne virkede en smule nervøse i deres spil og satsede defensivt, da især OB’s unge Jørgensen virkede veloplagt og yderst farlig.

Men det blev angrebsmakker K. Jacobsen, der i det 78. minut bragte fornyet spænding i opgøret med sin flotte udligning til 2-2. OB’s nr. 28 tog et snedigt træk ind i feltet, som gjorde hans skudmulighed markant større. Med et sublimt hug hamrede han bolden i kassen – dog via en SønderjyskE-fod, der rettede bolden af.

Slutminutterne endte som en rodet affære. Lange bolde og mange hårde nærkampe. Ingen af de to mandskaber turde satse hele butikken med en pointdeling i udsigt. Det var dog hjemmeholdet, der pressede på i slutminutterne.

Men dommerens fire minutters tillægstid ændrede ikke ved slutresultatet 2-2 i Odense. Begge hold sikrede sig deres første point i denne sæson i Superligaen.

