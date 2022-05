Teenagere sørgede for guld-duft i København

De dyre FCK-angribere var på bænken, mens de unge tog over på banen. FCK er i den grad på vej med guldet efter en 2-1-sejr over Silkeborg

En duft af regnvådt græs blev lynhurtigt erstattet af noget helt andet i den danske nationalarena onsdag aften.

Medaljer.

For FC København og Silkeborg havde deres blikke stift rettet mod metal i den tredjesidste kamp i slutspillet. Guld og bronze. En vaskeægte topkamp i vores danske Superliga.

Gæsterne, der kunne sikre sig tredjepladsen, havde ikke tabt til FCK i sæsonen, og det var hjemmeholdets unge spillere, der fra start skulle forsøge lave om på det i en gyngende kulisse, ligesom ingen deciderede angribere var blandt Jess Thorups foretrukne 11.

Det var åbenbart det, der skulle til for at sikre en sejr på 2-1 og den første over Silkeborg i sæsonen, om end det blev lidt for spændende for FCK til sidst, da gæsterne meldte sig ind.

Den islandske teenager Ísak Johannesson nød at spille i silende regn og viste de dyre angribere på bænken, hvordan det skulle gøres med to scoringer.

Jubel efter det første mål. FCK tog Silkeborg med bukserne nede. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

Den seneste periode har ellers slet ikke været god nok for et mandskab, der identificerer sig med at være Skandinaviens bedste. Løverne havde inden onsdagens slag smidt otte ud af de ni points forspring, de for bare fem kampe siden havde ned til FC Midtjylland.

De jyske ulve havde med rette fået færten af guld.

Og det lugter da også langt væk af, at københavnerne udmærket ved, man ikke har levet op til forventningerne. Efter derby-remisen med Brøndby i søndags troppede både Jess Thorup og Lukas Lerager op foran pressen og sagde det, de skulle sige:

‘Selvfølgelig vinder vi guld’.

Det var med visheden om, man stadig selv kunne afgøre det, men det er nærliggende at tro, at det også var et forsøg på at tale sig selv op i en periode, hvor resultaterne har været for dårlige.

En ting er ordene bag mikrofonerne. Det er på banen, der skal eksekveres. Jess Thorup havde som nævnt rystet posen forsigtigt og satset på ungdommen.

Med spillere som Elias Jelert (18), Ísak Jóhannesson (19) og Hákon Haraldsson (19) i startopstillingen virkede spillet mere frigjort, og det første kvarter var FCK over det hele på banen.

Jess Thorup var en glad mand inden kampen. Foto: Jens Dresling

Ísak Jóhannesson, der blot har fået 42 minutters spilletid i de seneste syv kampe, bragte hjemmeholdet foran efter to minutters spil. Nicolai Larsen glemte fuldstændig at dække sin forreste stolpe efter et mindre svigt fra defensiven. Og selvom Jóhannessons jubelscene kunne have været mere elegant, virkede islændingen uimponeret.

For en stund mindede det om efterårets brølstærke løver.

Dengang Roony Bardghji og William Bøving tryllebandt hovedstaden.

Khouma Babacar kløede sig nok lidt i sit korte hår på bænken. For ikke engang en skade til Nicolai Jørgensen kunne få den tidligere Fiorentina-spiller på banen fra start. Øvrige nyere, offensive ansigter i Paul Mukairu og Mamoudou Karamoko holdt ham ved selskab og kunne også se til, mens de unge med god støtte fra erfarne kræfter tog ansvar.

Da Silkeborgs Joel Felix og Tobias Salquist fik styr på det bagerste geled, kom der aldrig den vanlige dominans på bolden fra de teknisk stærke oprykkere. Underligt nok.

Lørdag var der privat trampefest i Parken, men det lignede faktisk en fodboldbane, der for en sjælden gang kunne spilles fodbold på, hvilket burde komme silkeborgenserne til gode.

Det var ikke tilfældet.. VHS-maskinen - Nicolai Vallys, Nicklas Helenius og Sebastian Jørgensen - knirkede. De glemte, hvor suverænt de kan spille sammen. Ja, de svigtede foran kassen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Kent Nielsen var ikke glad for det, han så. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

Kent Nielsen var ikke tilfreds. To af esserne blev flået ud i pausen, og Jørgensen måtte vige pladsen for Søren Tengstedt.

Ingen effekt. FCK dominerede. Igen.

Og Ísak Johannesson var slet ikke færdig med at bevise, hvorfor hans cheftræner skal satse noget mere på ham, da han fordoblede føringen efter et millimeter præcist indlæg fra Peter Ankersen.

Man skulle dog dreje hovedet meget for at se, at han ikke stod i offside. Men målet fik lov til at stå af Jens Maae, der blev sat kraftigt under pres til sidst.

FCK's fans fik bidt neglene ned roden mod slutningen af opgøret. Indskiftningen af Søren Tengstedt var godt set af Kent Nielsen, da den 21-årige først havde spillet sig varm. Han hamrede kuglen op i hjørnet efter 74 minutter. Det begyndte at dufte af håb i Silkeborg.

Men løverne holdt stand og har nu lagt massiv pres på FC Midtjylland i en gyser af en guldduel.