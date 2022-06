Thomas Helvegs søn skriver kontrakt med OB

Tidligere landsholdsspiller Thomas Helveg var en stor profil li den fynske klub OB og siden i udenlandske klubber som Udinese og AC Milan, og nu er der en ny Helveg på vej.

Det er OB, der selv bekræfter, at man har underskrevet en aftale med Thomas Helvegs søn, Richard Helveg, som har fået en treårig aftale i klubben.

Richard Helveg, der i sidste sæson var anfører for OB's U15-hold, har fået en treårig aftale i klubben. En spændende spiller, der også snuser til ungdomslandsholdsfodbold.

- Han har udviklet sig rigtig meget her i det seneste år - især på det defensive spil - og der er ikke nogen tvivl om, at det her er en spiller, som jeg tror, kan nå rigtig, rigtig langt.

- Han har alle forudsætningerne for det, så det er en, vi forventer os rigtig meget af, siger Tonny Hermansen, akademichef i OB.

- Det har været en drøm at kunne skrive kontrakt, og jeg har også arbejdet hårdt for det, så nu hvor det endelig giver pote, så er jeg selvfølgelig glad. OB betyder meget for mig, nu hvor min far har spillet her, og det gør det lidt specielt at tage de første skridt i hans fodspor.

- Jeg har været meget på stadion og været meget omkring Superligaen og nogle af spillerne, så det betyder meget, at jeg nu selv bærer OB-trøjen, siger Richard Helveg om forlængelsen.

Mens Thomas Helveg var en dygtig højre back, spiller sønnike i den anden side af forsvaret som venstre back.

