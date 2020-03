Thomas Kahlenberg i endnu en feberkamp

Midtbanespilleren har altid foretrukket at lade benene tale – nu rammer han overskrifterne igen. Her tegner Ekstra Bladet et portræt af Brøndby-legenden

Man kan vist roligt kalde det skæbnens blodige ironi, at Thomas Kahlenberg af alle pludselig skulle ramme overskrifter så store, at typograferne i en fjern fortid skulle have været dybt i knæ og langt ind i den fjerneste skuffe for af inde bogstav-klodserne frem.

Den 36-årige boldbegavede Hvidovre-dreng har bestemt aldrig været den store ’Talenberg’, når det kom til presse-tamtam og slet ikke snak om egne fortræffeligheder. Midtbanespilleren foretrak helt indlysende at lade benene – og indimellem bolden – tale.

Thomas Kahlenberg kom som 20-årig med til EM i Portugal i 2004 på det absolut yderste mandat, og der faldt heller ikke så meget som et sekunds spilletid af i en slutrunde, hvor kritikerne hellere havde set Stig Tøfting indtage pladsen i truppen.

Udtagelsen i sidste øjeblik kom som en overraskelse:

- Min kæreste og jeg besluttede, at vi ville se tiden an og bare suse af sted på en afbudsrejse, forklarede en lykkelig Thomas Kahlenberg lige efter, Morten Olsen havde ringet og bedt ham om at køre til Vedbæk i stedet for at flyve til Rusland med U21-landsholdet.

Man kan sige, han fik en fornuftig afbudsrejse ud af det bytte…

47 landskampe og fem scoringer mellem 2003 og 2015 har naturligvis kastet et par højdepunkter af sig. Et af de største faldt i juni 2009, da Thomas Kahlenberg efter 22 minutter satte indersiden på Martin Jørgensens aflevering ind i feltet og sikrede Danmark 1-0 sejren over Sverige på Råsunda i en kamp, hvor Simon Kjær debuterede og Thomas Sørensen reddede Kim Källströms langt fra uefne forsøg fra 11 meter.

Det var ren Thomas Cup, og Danmark var et år før VM i Sydafrika snublende tæt på at have distanceret såvel Sverige og Portugal.

I den kamp løb ’Kalle’ en bagatel af små 13 km, havde bolden i 106 sekunder og 42 berøringer – én af dem særdeles gylden!

- Han var fremragende mod Albanien og outstanding mod Sverige, roste Peter Bonde efter det, der blev en helt anden slags feberkamp end den, ’Kalle’ er i gang med lige nu.

Thomas Kahlenberg startede som ungdomsspiller i Brøndby, spillede fire sæsoner i Auxerre, fire i Wolfsburg, var udlejet til Evian, og vendte så hjem til sine fire sidste sæsoner på Vestegnen i 2013. Karrieren sluttede i 2017 efter lang tids slidsom kamp med og operation for en hofteskade.

Han kan se tilbage på DM-guld i 2002 og 2005 (under Michael Laudrup), to pokaltitler i 2003 og 2005 for at nævne højdepunkterne.

I efteråret 2018 vendte Thomas Kahlenberg tilbage til Brøndby og ungdomsafdelingen, hvor det hele startede efter skiftet fra Hvidovre. Han blev tilknyttet Masterclass som en del af trænerteamet. Den næste tid er han coronaramt, og der er kun tilbage at ønske god bedring.

