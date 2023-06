Thorup ikke glemt: Får guldmedalje

Det er nok ikke én, han kommer til at hængende hjemme i stuen.

Men den tidligere FC København-træner Jess Thorup, der fik sparket i september sidste år, kommer stadig til at have en guldmedalje.

En medalje, der repræsenterer, at han har været med til at vinde Superligaen i 2022/2023.

Det bekræfter FCK's sportsdirektør, Peter 'PC' Christiansen, efter søndagens opgør mod Randers, der endte 1-1.

Vi har set Victor Kristiansen og flere andre, der har fået en guldmedalje om halsen, selvom de ikke længere spiller i klubben. Får Jess Thorup også én?

- Ja, det gør han helt sikkert. Jeg har ikke talt med ham, men han får helt sikkert en guldmedalje. Sådan er traditionerne, sådan er vi i FC København, svarer Peter Christiansen på Ekstra Bladets spørgsmål.

Jess Thorup kan dermed prale af at have to guldmedaljer for de seneste to danmarksmesterskaber.

Den nyeste er slagsen er dog ikke én, han kan tage meget af æren for.

For da den danske cheftræner 20. september 2022 blev fyret, befandt løverne sig i dyb krise, efter man havde tabt hele seks ud af de første ti kampe i sæsonen.

Siden overtog assistenttræner Jacob Neestrup roret og førte FC København til en pokaltitel og det danske mesterskab.

Jess Thorup har været uden job siden fyringen i FCK. Men en guldmedalje, ja den får han.