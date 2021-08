Thorup storroser ny spiller

Kevin Diks var her, der og alle vegne i FC Københavns første sejr i denne sæsons Superliga.

Han skabte det første mål med driblinger ind i banen, han bidrog med konstant bredde buldrende op af sin højre side, og når bolden kom fra venstre side, så var han på plads i feltet til at heade bolden i nettet.

Søndag var det første gang, at Jess Thorup tog sin nye stjerne ud af garagen og lod ham starte inde. Og det kom han ikke til at fortryde.

Hollænderens præstation og evne til at udfordre på flere fronter vækker også stor glæde hos træner Jess Thorup.

- Det er nogle af de ting, vi allerede havde set fra ham i sidste periode, og derfor vi har valgt at få ham til FCK.

- Den der dynamik, gåpåmod, aggressivitet i alt det han foretager sig, men også at han kan være målgivende og være med på den sidste tredjedel. Det forløser rigtigt mange ting i vores måde at gøre tingene på.

Kevin Diks forløser FC Københavns måde at spille på ifølge Jess Thorup. Foto: Lars Poulsen

Hovedpersonen selv er kommet til hovedstaden efter to sæsoner i AGF, og selvom skiftet til den anden hvide trøje må have gjort ondt på de aarhusianske tilhængere, så er højrebacken meget tilfreds med tilværelsen i sin nye klub.

- Jeg var hurtig om at træffe beslutningen om at komme hertil.

- Det er skønt at have en masse dygtige spillere omkring mig, det giver mig flere muligheder for at vise, hvad jeg kan gøre, og de hjælper mig med at blive en endnu bedre spiller, siger Kevin Diks.

De sidste restriktioner i forhold til tilskuertal var sløjfet til søndagens kampe, og det betød, at Superligaen for første gang i lang tid fik besøg af begge holds fans.

Kevin Diks' scoring til 2-0 var også lige ned mod de fremmødte FCK-fans og deres jubel var ikke tabt på målscoreren.

- Det var fantastisk at se alle fansene og løbe ud til dem og juble. Jeg kan ikke beskrive, hvordan det føles.