Thorups mandags-blues: Gør det svært for os selv

Jess Thorup ærgrede sig over to tabte point, der ikke mindst skyldtes manglende kynisme i felterne - og så medgav han, at Bundu ikke lever op til potientialet

Så gik den ikke længere for FCK, og for første gang i år skulle Jess Thorup forklare et pointtab. Endda i Lyngby, hvor bundproppen overraskende indhentede to gæste-føringer og fik 2-2.

- Det sker, fordi vi ikke formår at bevare momentum, da vi er foran to gange, svarede han indledningsvis.

- Jeg er med på, at man godt kan tale om banen, og at man er nødt til at lægge sit spil om til at spille mere direkte. Det er selvfølgelig ikke noget, vi har sort bælte i, men det var en nødvendighed i dag. Vi fik en masse dødbolde ud af det, som vi også var tæt på at få noget ud af, og vi fik også lagt et pres, men..

I forhold til statistikken fra matchen ville FCK vinde den slags kampe ni ud af ti gange, fremhævede han.

- Men fakta er, at vi står med et point, og det kan vi selvfølgelig ikke være tilfredse med, når vi er foran to gange.

- Specielt ved mål nummer to virker det som om – ’puha, nu kom vi på 2-1, så nu kører vi den hjem’ – vi nærmest står og småblunder og lader en mand drible hele vejen igennem og lægge den roligt tilbage.



- Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, det kan vi ikke være bekendt, sagde Jess Thorup og lignede en mand med ægte mandags-blues.

- Nu har vi fået ros, berettiget synes jeg, for i de første kampe at spille en rigtig flot gang fodbold, offensivt og skabt masser af chancer. Men vi vidste godt, at mandag aften i Lyngby bliver en bøvlet opgave.

Ti minutter ind i anden halvleg havde Jess Thorup set nok og trak Mustapha Bundu ud. Foto: Lars Poulsen

Han hæftede sig med rette ved det mange brændte chancer, for FCK kunne have været komfortabelt foran.

- Vi prøver måske at spille chancerne lidt større i stedet for kynisk bare at sparke dem ind i mål, sagde Jess Thorup, som lige holdt en kort kunstpause på spørgsmålet om, hvad han syntes om den største synder, Mustapha Bundus kamp.

- Jeg synes bestemt ikke, det er Bundus bedste kamp, men den tager jeg med ham selv. Han skal score nogle mål, og han er ikke nok med i spillet i forhold til de kvaliteter, han har. Men det er min vurdering.

- Er du tilfreds med hans attitude?

- Det ved jeg ikke, om jeg skal kommentere. Jeg siger, at det for mig ikke er den bedste kamp, han har spillet.

