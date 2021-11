Tidligere FCK'er bejler til Superligaen

Jakob Busk trænger til at lukke mål ind.

Den tidligere FC København-keeper vil ind i buret igen efter at have tilbragt de seneste år på tribunen i Bundesliga-klubben Union Berlin.

Den 28-årige tidligere U21-landsholdsmålmand håber på et klubskifte i det kommende transfervindue, og han afviser ikke at tage turen 'hjem' til Superligaen.

- Jeg ønsker at spille, og jeg er også åben for Danmark. Jeg mener, at jeg både sportsligt og rent erfaringsmæssigt har noget, som mange danske klubber kan bruge, siger Jakob Busk til Ekstra Bladet.

Det er over tre og et halvt år siden, at han senest lukkede et mål ind. Det skete 1. april 2018 i en 2. Bundesliga-kamp mod Greuther Fürth.

Det blev hans foreløbig næstsidste officielle kamp for klubben. Kort efter blev han ankelskadet, og da næste sæson gik i gang sad en ny træner på bænken, og en ny mand stod i målet.

I de seneste sæsoner har Busk været tredjevalg i Bundesliga-klubben – aktuelt bag Andreas Luthe og Frederik Rønnow – men han håber snart at skifte tribunen i Berlin ud med græs under støvlerne.

- Det er rigtigt, at jeg ikke har spillet turneringskampe de seneste år, men jeg har trods alt trænet med topspillere hver eneste dag.

- Jeg føler ikke, at jeg er blevet en dårligere målmand. Tværtimod, siger Jakob Busk, der har været i den tyske kultklub siden januar 2016 og har kontrakt frem til sommeren 2022.

Jakob Busk fik 17 kampe for U21-landsholdet i perioden 2013-2015. Her er han i aktion under EM-slutrunden i Tjekkiet. Foto: Lars Poulsen

Det er ingen hemmelighed, at FC Nordsjælland vil jagte en ny målmand i det kommende transfervindue. Her kunne Jakob Busk være en oplagt mulighed.

- Jeg lader andre om spekulationen, men spørger du mig, om jeg tror, at jeg har niveauet til det, så er mit svar et klart ja, lyder det fra målmanden, der nåede at optræde fire gange for FC København i Superligaen.

Siden gik turen videre til Horsens og norske Sandefjord, inden han endte i den tyske hovedstad, hvor der er blevet til 57 førsteholdskampe.

Union Berlin har i modsætning til de fleste andre Bundesliga-klubber ikke noget andethold og derfor har Busk måtte nøjes med træningskampe de seneste år.

I denne sæson har han to gange været på bænken til europæiske opgør, men den plads er nu overtaget af den jævnaldrende Frederik Rønnow, som Busk faktisk holdt uden for på U21-landsholdet ved EM i 2015.

Landsholdsreserven Rønnow kom til Union Berlin i sommer og er foreløbig noteret for to kampe for 'Die Eisernen'.